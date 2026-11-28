Le conseiller national neuchâtelois Damien Cottier sera candidat aux deux Chambres fédérales en 2027. Le PLR espère reconquérir le siège au Conseil des Etats perdu en 2023.

Le PLR joue la carte Damien Cottier pour les élections fédérales

Le PLR joue la carte Damien Cottier pour les élections fédérales

Le conseiller national neuchâtelois PLR Damien Cottier sera en lice aussi bien sur la liste du Conseil des Etats que celle sur du Conseil national lors des élections fédérales du 24 octobre 2027. La section neuchâteloise, qui s'est réunie samedi au Locle (NE) en assemblée générale extraordinaire, espère retrouver le siège perdu en 2023 à la chambre des cantons. «La double candidature de Damien Cottier était assez naturelle et est passée comme une lettre à la poste», a déclaré à Keystone-ATS Gregory Huguelet-Meystre, président du PLRN.

Le colistier de Damien Cottier au Conseil des Etats sera Jean-Daniel Jeanneret, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds. Pour la chambre des cantons, comme le mode de scrutin est à la proportionnelle à Neuchâtel, ce colistier pourra drainer des voix dans les Montagnes neuchâteloises.

Election le 28 février

Pour le Conseil national, Damien Cottier reste candidat. Il devrait être réélu et conserver son poste, s'il n'accède pas au Conseil des Etats. Les autres candidats choisis sont les députés Damien Humbert-Droz, Caroline Juillerat et Cédric Haldimann. Les jeunes PLR vont aussi lancer une liste qui sera apparentée.

Pour succéder à Laurent Favre au Conseil d'Etat, le PLR a choisi le seul candidat qui s'est déclaré, soit Jérôme Amez-Droz, actuel secrétaire général du Département de la formation et des finances. L'élection se tiendra le 28 février.