Ce vendredi 10 juillet, 14 Romandes de tous les âges ont démarré un parcours de 260 km qui relie plusieurs points clé du Tour de France Femmes. Via ce défi, soutenu par le canton de Vaud, elles veulent prouver que le vélo est accesible à toutes et tous.

Ces 14 Romandes parcourent 260km sur le tracé du Tour de France Femmes

Ces 14 Romandes parcourent 260km sur le tracé du Tour de France Femmes

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Quatorze femmes âgées de 22 à 65 ans participent au projet «Road to Lausanne», un parcours cycliste de 260 km reliant Genève, Yverdon-les-Bains, Aigle et Lausanne, du 10 au 12 juillet 2026

Le projet, soutenu par le canton de Vaud et la Ville de Lausanne, promeut le cyclisme féminin et inclut des participantes aux niveaux variés, sélectionnées parmi 60 candidates, avec un dénivelé total de 2'500 mètres

Les étapes comprennent 102 km entre Genève et Yverdon-les-Bains, 101 km jusqu'à Aigle, et 52 km vers Lausanne, traversant des paysages emblématiques comme le Lavaux et le lac de Neuchâtel

Ellen De Meester Journaliste Blick

Elles se prénomment Erika, Paula, Lucie, Jessica, Marie-Noëlle, Marisa, Marielle, Françoise, Fiona, Laurence, Constanza, Camila, Sandrine et Aurélie. Âgées de 22 à 65 ans, ces 14 femmes ont enfourché leurs vélos, ce vendredi 10 juillet, pour se lancer à la conquête d'un parcours de 260 kilomètres, reliant Genève, Yverdon-les-Bains, Aigle et Lausanne.

Moins d'un mois avant le Grand Départ du Tour de France Femmes, ces férues de cyclisme explorent ainsi, le temps de trois jours d'aventure, plusieurs points clés du tracé suisse, qui démarrera justement aux alentours de Lausanne, le 1er août 2026. Elles arriveront le dimanche 12 juillet à Ouchy, vers 13h30.

Soutenu par le canton de Vaud, la Ville de Lausanne et le comité d'organisation du Grand Départ, ce projet s'intitule «Road to Lausanne» et vise à promouvoir le cyclisme féminin, tout en prouvant une bonne fois pour toutes que ce sport est totalement accessible à toutes et tous. L'âge des 14 participantes, toutes issues de clubs de vélo différents, en est l'une des preuves les plus tangibles.

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«Chacune est à sa place dans le cyclisme»

«Aucun niveau de performance particulier n’était requis, précise un communiqué. Le groupe a été constitué avec la volonté de représenter Genève, le Valais et les différentes régions du canton de Vaud, tout en reflétant la richesse de la communauté cycliste féminine, qu'elles soient des cyclistes régulières, débutantes, ambassadrices de leur communauté, jeunes talents, femmes inspirantes ou simplement curieuses de vivre une expérience hors du commun.»

A noter que les participantes, sélectionnées parmi 60 candidates, seront encadrées par des guides expérimentées, ainsi qu'une équipe logistique, tout au long du parcours, qui sillonnera les régions phares de la région, avec un dénivelé de 2500m.

«Le vélo ne se résume pas au sport de haut niveau, souligne Lillie Rumpf, créatrice du projet et fondatrice du club Cycling Heidi, dans un communiqué. 'Road to Lausanne' est une invitation à découvrir que chacune a sa place dans le cyclisme. Ensemble, nous voulons montrer qu’avec de l’entraide, ce qui paraît difficile devient possible.»

De Genève à Lausanne, en passant par Aigle

Les distances parcourues sont réparties équitablement entre les trois journées: après avoir relié Genève à Yverdon-les-Bains (102 kilomètres), les participantes rejoindront Aigle (101 kilomètres), avant d'arriver à Lausanne, ce dimanche (52 kilomètres). Les participantes sillonneront ainsi des routes mythiques, des vignes de La Côte aux rives du Lac Léman, en passant par le lac de Neuchâtel, le château de Lucens, la vieille-ville de Moudon, puis les célèbres vignobles du Lavaux.

«Voir cette région à la télévision pendant le Tour de France Femmes sera très émouvant pour moi, et j’ai vraiment hâte d’emmener notre groupe sur ces routes», commente Lillie Rumpf, qui a longuement parcouru les routes vaudoises à son arrivée en Suisse. Ce projet, c'est un peu le prélude du Tour de France, comme si les cyclistes romandes voulaient «réchauffer» les routes, en attendant les participantes d'un événement mondialement reconnu. Totalement chez elles, ces 14 Romandes ouvrent la marche.