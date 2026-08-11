Installée en France depuis quatre ans, Nadia, originaire d'Oulan-Oudé (RU) pensait simplement immortaliser sa toute première fondue sur les réseaux. Son fromage un peu trop liquide a réveillé le patriotisme culinaire des Suisses, déclenchant près de 2000 commentaires.

Elle découvre la fondue… et déclenche malgré elle une guerre franco-suisse

Elle découvre la fondue… et déclenche malgré elle une guerre franco-suisse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une vidéo Instagram postée le 4 août par Nadia, montrant sa toute première fondue, a provoqué un tollé chez les internautes suisses.

Jugée trop liquide, cette fondue improvisée dans une location de vacances a suscité près de 2000 commentaires, mêlant humour et critiques.

Nadia, d'origine russe et installée en France depuis 2022, ignorait la sensibilité autour de la fondue en Suisse et en Savoie.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Elle voulait simplement montrer sa première fondue, goûtée après 4 ans passés en France. C'est au foudroyant patriotisme fromager des Suisses que s'est frottée Nadia, habitante d'Angers (F).

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le 4 août, elle publie sur Instagram une vidéo de sa toute première expérience de ce monument de la cuisine alpine. Autour de la table: des amis savoyards, du pain, du fromage et une fondue qui, au moment où la caméra se met à tourner, paraît particulièrement… liquide.

Les Suisses frôlent la syncope

Il n’en fallait pas davantage pour réveiller les gardiens autoproclamés du patrimoine helvétique. «De la soupe», tranche un internaute. «Mon cœur de Suisse va lâcher», s’alarme une autre. Un troisième pousse l’analyse économique beaucoup plus loin: «Avec la liquidité de cette fondue, je pense qu’on pourrait rembourser la dette de la France.»

Près de 2000 commentaires se sont accumulés sous la vidéo. Et les anonymes ne sont pas les seuls à s’être émus de l’affaire. L’influenceur food Mike in Geneva, l’humoriste Renaud de Vargas ou encore l’élu Vert Ilias Panchard y sont également allés de leur remarque.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le tout reste très largement bon enfant. Derrière les cris d’orfraie et les plaisanteries, nombreux sont les Suisses à inviter l’autrice de la vidéo à franchir la frontière pour découvrir ce qu’ils considèrent, évidemment, comme une «vraie» fondue.

Elle ignorait même qu’une rivalité existait

Le plus savoureux dans l’histoire? La principale intéressée n’avait absolument aucune idée du terrain miné sur lequel elle venait de poser sa fourchette.

Elle n’est ni Savoyarde, ni Française d’origine. «Je suis née à Oulan-Oudé, en république de Bouriatie, en Russie. C’est une région située près de la Mongolie et de la Chine, connue notamment pour le lac Baïkal», explique Nadia à Blick.

Installée en France depuis mai 2022, elle vit désormais à Angers. Et oui, la fameuse séquence immortalisait bien sa première rencontre avec le mets tant disputé.

L’aspect qui a tant traumatisé les commentateurs suisses possède d’ailleurs une explication simple: en vacances, le logement manquait de matériel adéquat. «Nos amis savoyards séjournaient dans une location de vacances. Nous n’avions pas l’appareil traditionnel à fondue, seulement une casserole et une plancha pour maintenir la chaleur. Vers la fin du repas, le fromage et le vin se sont un peu séparés, ce qui explique l’aspect de la fondue dans la vidéo.»

Verdict de Nadia? «Elle est restée délicieuse jusqu’au bout: nous avons tout mangé!»

De crime culinaire à découverte patriotique

Elle imaginait donc publier une anodine tranche de vie. Internet avait d’autres projets. «Pas du tout! Je pensais simplement partager une petite découverte de ma vie en France. Je ne m’attendais absolument pas à une telle réaction», raconte-t-elle à propos du succès soudain de sa vidéo.

«Au début, j’étais très surprise. Puis j’ai commencé à lire les commentaires et j’ai compris à quel point la fondue est un sujet sérieux, presque sacré, pour beaucoup de Français et de Suisses. Certains commentaires étaient vraiment très drôles!» Quelques messages ont été moins tendres, reconnaît-elle, sans vraiment leur en tenir rigueur. «Je n’ai jamais voulu manquer de respect à cette tradition.»

Avant de déclencher malgré elle ce mini-sommet franco-suisse du fromage, elle ne soupçonnait même pas l’existence d’une telle querelle. «Non, absolument pas! Je l’ai découverte grâce à cette vidéo. Je ne pensais pas qu’un plat pouvait susciter autant de passion!»

Plutôt que de prendre ombrage de cette levée de boucliers, elle y voit finalement une leçon accélérée de culture alpine. «J’ai trouvé cela à la fois surprenant, amusant… et très intéressant. Cette histoire m’a fait comprendre que la fondue est bien plus qu’une simple recette: c’est une véritable tradition et un sujet de fierté pour beaucoup de personnes.»

Prochaine étape: la fondue suisse

Reste désormais à satisfaire les centaines d’internautes qui lui ont intimé, plus ou moins solennellement, de venir goûter une version helvétique. Nadia semble prête à relever le défi. «Avec tout ce qui s’est passé… je crois que je n’ai plus le choix!»

Avant de franchir la frontière, elle veut tout de même donner une seconde chance à la Savoie. «J’aimerais maintenant déguster une fondue dans un restaurant réputé en Savoie, puis en Suisse.»

Et après avoir déclenché près de 2000 commentaires sans même savoir qu’une guerre du fromage existait, elle entend désormais mener l’enquête elle-même: «Je suis curieuse de découvrir s’il existe vraiment une différence entre les deux… ou si cette rivalité est surtout une question de tradition et de fierté.» Suisses et Savoyards sont prévenus: le match retour se jouera à table.