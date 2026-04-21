Choquée par la facture erronée de 70'000 francs, Giorgia Meloni dénonce une insulte

Une facture de 70'000 francs a été envoyée ces derniers jours à la famille d'une des victimes de l'incendie du 1er janvier. Une somme exorbitante, d'autant plus surprenante qu'elle devait être «intégralement prise en charge par le canton du Valais», rappelait le «Corriere della Sera» ce lundi.

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S'il s'agissait probablement là d'une erreur, la lettre a eu le don d'irriter la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Elle s'est exprimée sur les réseaux à ce sujet.

La présidente du Conseil se dit «choquée d'apprendre qu'un hôpital suisse avait envoyé des factures s'élevant à plusieurs dizaines de milliers d'euros aux familles de certains jeunes impliqués dans l'incendie». Elle évoque la facture de 70'000 francs qu'elle décrit comme «une insulte, mais aussi une véritable farce, que seule une bureaucratie inhumaine pouvait produire».

Elle assure avoir parlé à son ambassadeur qui lui a «assuré qu'il s'agissait d'une erreur et que les familles n'auront rien à payer». Elle estime qu'il serait «révoltant que de tels coûts puissent retomber sur les victimes ou sur l'Italie».