Une rescapée témoigne

Eleonora P., a survécu de justesse à l'incendie qui a ravagé «Le Constellation». Mais l'Italienne de 29 ans souffre encore de graves blessures, comme elle l'a raconté à la chaîne TG1. «Je ne peux pas plier les doigts, car les cicatrices tirent», explique-t-elle.

Les températures qui régnaient dans le bar en flammes auraient littéralement fait fondre sa peau. «A partir de là, c’est de l'instinct: soit tu vis, soit tu meurs, raconte la jeune femme. J’étais convaincue que j’allais mourir.» Une fois sortie du bar, elle a d'abord dû reprendre ses esprits. « Je n'oublierai jamais l'image des flammes qui jaillissent.»

La journaliste demande finalement à la jeune femme si elle éprouve de la colère envers le couple de gérants, Jacques et Jessica Moretti, et ce qu’elle leur dirait si elle les rencontrait. «J’aimerais parler de la négligence avec laquelle ils ont géré leur établissement, ce qui a mis en danger les personnes qui le fréquentaient depuis si longtemps. Il est inutile d’éprouver de la colère, car la colère ne fait pas du bien à un corps qui a besoin de guérir. J'essaie de rester sereine et de penser à mon avenir, et je laisse à ceux qui doivent mener l'enquête le soin de rendre justice. »