«L'odeur me reste dans le nez»: une employée du «Constellation» sort du silence

Plus de deux semaines après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, de nouveaux éléments continuent d’émerger. Ces derniers jours, l’attention s’est notamment portée sur les employés du «Constellation».

Selon BFMTV, Louise L.* est la seule employée du bar à s'en être tirée sans blessure la nuit du drame. Le traumatisme reste pourtant profond. «Depuis les évènements, je dors très difficilement. Je vois tout le temps le visage des morts, des gens que j'ai servis, que j'ai reconnus dehors, brûlés. L'odeur me reste dans le nez», a-t-elle confié à la police. Une déclaration ensuite relayée par la chaîne française.

Employée depuis le 11 décembre 2025 par les Moretti, Louise L. affirme que sa relation avec les exploitants était strictement professionnelle, contrairement à celle de Cyane Panine. La nuit du drame, elle dit avoir servi des bouteilles de champagne sur lesquelles étaient apposées des bougies incandescentes. Lorsqu’elle a réalisé que le plafond s'embrasait, il était déjà trop tard. «Je me suis demandé si j'avais le temps de passer derrière le bar pour prendre un seau d'eau, mais c'était trop tard, tout avait déjà pris», explique-t-elle à BFMTV.

La jeune femme affirme par ailleurs n’avoir jamais reçu de formation en matière de sécurité incendie. Lors de son audition, elle n’a même pas été en mesure de confirmer avec certitude la présence d’un extincteur dans l’établissement. Elle explique aussi avoir confondu une porte secondaire avec une issue de secours.

*Nom connu de la rédaction.