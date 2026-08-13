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Drame de Crans-Montana
Après 224 jours de soins, la dernière victime italienne quitte l'hôpital

Après 224 jours de soins à Milan, la dernière victime de l'incendie de Crans-Montana a quitté l'hôpital. Les 12 jeunes Italiens blessés sont désormais chez eux, prêts à entamer leur rééducation.
Publié: 13.08.2026 à 19:46 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 19:47 heures
La dernière patiente victime de l'incendie de Crans-Montana a quitté l'hôpital de Milan.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Toutes les jeunes victimes italiennes soignées à Milan à la suite de l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana ont pu quitter l'hôpital. La dernière des douze patientes, âgée de 17 ans, a quitté jeudi le centre des grands brûlés de l’hôpital milanais Niguarda après 224 jours de soins.

Tous les jeunes patients sont rentrés chez eux, rapporte l'agence italienne ansa. Leur prise en charge a nécessité au total plus de 50 interventions chirurgicales et au moins 30 pansements sous sédation pour chaque jeune, sans compter les consultations, les soins spécialisés et les séances de laser.

«Il faudra du temps, de la patience»

Tous doivent encore affronter un long parcours de rééducation physique et psychologique. Certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà entamé, par exemple, une série d’interventions chirurgicales de la main afin de retrouver la mobilité limitée par les cicatrices laissées par les brûlures.

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«Il faudra du temps, de la patience et de la force pour tourner la page sur ce qui s’est passé et revenir, pas à pas, à la vie de tous les jours», a souligné auprès de l'ansa le docteur Guido Bertolaso, responsable de la santé de la Région Lombardie. Le retour à la maison de la dernière patiente et la fin des hospitalisations pour tous est «une nouvelle qui nous remplit de joie».

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