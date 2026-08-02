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Des nouvelles mesures prises
Crans-Montana passe tous ses établissements au peigne fin

Crans-Montana renforce la sécurité après l'incendie meurtrier du bar «Le Constellation». Inspections systématiques et nouvelles lois prévues pour l'automne face aux critiques sur la gestion communale et cantonale.
Publié: 06:03 heures
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Nicolas Féraud, maire de Crans-Montana, fait l'objet de critiques.
Photo: keystone-sda.ch
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Raphael Rauch

Après des années de laxisme, Crans-Montana (VS) fait désormais de la sécurité son combat prioritaire. D’ici la fin de l’année, chaque établissement titulaire d’une patente aura été minutieusement inspecté. Pour mener à bien ce chantier, la commune a mandaté l'entreprise spécialisée BTEE SA dès janvier 2026.

Parallèlement, la station valaisanne a recruté un expert en protection incendie à titre temporaire: «L’objectif est d’évaluer plus précisément les besoins réels pour ajuster nos moyens», indique l’administration communale à Blick. La municipalité s’est toutefois refusée à expliquer pourquoi ce spécialiste ne bénéficiait que d’un contrat à durée déterminée.

Ce tour de vis intervient dans la foulée de la tragédie survenue le 1er janvier 2026, lorsqu'un incendie au bar «Le Constellation» a coûté la vie à 41 personnes et fait plus d’une centaine de blessés. La justice enquête désormais sur plusieurs élus municipaux, actuels et anciens, soupçonnés d'avoir gravement manqué à leur devoir de surveillance.

De nombreuses lacunes

La consigne est désormais de passer chaque recoin au peigne fin. Les premières visites ont déjà révélé diverses anomalies, et les propriétaires ont été sommés de corriger le tir «dans les plus brefs délais». Des échéances strictes ont été fixées et certaines jauges réduites: les lieux visés ne peuvent plus accueillir autant de monde qu'auparavant. «Nous n’avons toutefois pas encore ordonné de fermeture ferme», précise la commune.

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La pression monte aussi d'un cran du côté du canton: de nouveaux textes de loi sont attendus pour l’automne, ce qui entraînera de nouveaux besoins en personnel et en inspections. L'Etat du Valais se retrouve lui-même sous le feu des critiques.

L’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin tranchait la semaine dernière pour Blick: «Il ne fait aucun doute que l’administration valaisanne a failli. Pourquoi le canton n’a-t-il pas réagi face à l'absence de rapports annuels, en particulier ceux de Crans-Montana? Pourquoi les communes n’ont-elles pas été surveillées de plus près? Il va falloir apporter des réponses.»


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