De nouvelles accusations portées contre le «fils adoptif» de Jacques Moretti

Une nouvelle plainte a été déposée dans le cadre de l’incendie meurtrier la nuit du Nouvel-An à Crans-Montana. Xavier Thévenot, père de la plus jeune victime de la catastrophe, a porté plainte contre Jean-Marc G., l'homme présenté comme «le fils adoptif» de Jacques Moretti, rapporte le «Tages-Anzeiger».

La plainte porte sur le rôle qu’il aurait joué dans le bar «Le Constellation» au moment du drame. Selon un agent de sécurité, Jessica Moretti, Cyane Panine et Jean-Marc G. auraient décidé ensemble de verrouiller toutes les issues, ne laissant ouverte que l’entrée donnant sur la véranda. Leur objectif aurait été d’empêcher toute personne d’entrer ou de sortir du bar sans payer.

L’agent de sécurité conteste en outre les propos de Jean-Marc G., qui aurait affirmé ne pas avoir occupé de fonction officielle ce soir-là. Selon lui, l’intéressé travaillait bel et bien dans l’établissement. «Il se trouvait lui aussi à l’entrée de la véranda, contrôlait les entrées et s’occupait des recettes de la caisse», relève le «Tages-Anzeiger » en se référant à la plainte. Des images vidéo analysées par la police cantonale valaisanne confirmeraient ces éléments.