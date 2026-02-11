Les CFF amendent le père et la soeur d'une victime de Crans-Montana

Présente lors du drame de Crans-Montana, Alexia a été brûlée à 70% du corps lors de l’incendie du bar «Le Constellation». La jeune femme de 20 ans est depuis hospitalisée en Allemagne.

Le 13 janvier, son père et sa sœur sont allés lui rendre visite à l'hôpital mais après 8 heures de route, leur voiture est tombée en panne en Allemagne. Pour rapatrier le véhicule, ils ont dû payer 180 francs suisses et prendre le train sans billet, faute d’argent.

A l’arrivée, ils ont reçu une amende de 350 francs suisses malgré leurs explications auprès des contrôleurs. Les CFF refusent de leur rembourser l’amende et leur ont offert 40 francs suisses de réduction.

Le père et la soeur d'Alexia ont aussi demandé des bons de transport pour faciliter leurs visites à l’hôpital, mais les CFF ont refusé. L’avocat de la famille a dénoncé le manque de compassion envers les familles des victimes.

Source: BFM TV