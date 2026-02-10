DE
Drame de Crans-Montana
L'Etat du Valais livre sa vérité sur l'absence de contrôles au «Constellation»

Les retards dans les contrôles incendie au bar «Le Constellation» s'expliqueraient par un changement de logicie informatique. L'Etat du Valais réagit en évoquant «la compétence communale».
Publié: il y a 38 minutes
Le bar «Constellation» n'avait subi aucun contrôle incendie depuis juin 201.
Photo: CYRIL ZINGARO
Pour l'actuel chargé de sécurité de Crans-Montana, le manque de contrôles effectués au bar «Le Constellation» s'explique notamment par un changement de système informatique. L'Etat du Valais a donné sa version des faits mardi, évoquant une «compétence communale».

Pour le responsable de la commune, en poste depuis mai 2024, le problème se situe au niveau d'un changement de système de gestion du suivi des tâches et des délais. Cette situation aurait compliqué sa mission et contribué aux retards dans les contrôles incendie, a-t-il expliqué vendredi devant le Ministère public. Une information de la RTS confirmée à Keystone-ATS par une source proche du dossier.

Le logiciel utilisé de 2009 à 2022 «a été développé pour les corps de sapeurs-pompiers valaisans», a indiqué l'Etat du Valais à Keystone-ATS. «Par la suite, plusieurs communes ont utilisé la solution informatique de ce prestataire pour des tâches spécifiques, notamment les contrôles incendie. Il n'appartenait dès lors pas au canton d'intervenir dans ces relations commerciales.»

