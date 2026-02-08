Lindsey Vonn, revenue pour l'or olympique, s'élançait malgré des ligaments fragilisés à Cortina. Dix secondes ont suffi pour voir la légende chuter lourdement et dire adieu aux Jeux.

Blick Sport

La stupeur à Cortina! Lindsey Vonn était l'une des favorites pour la descente olympique. Sauf que, une semaine plus tôt à Crans-Montana, l'Américaine a chuté. Verdict: touchée aux ligaments croisés. Celle qui était revenu à la compétition dans le but de décrocher l'or à Milan-Cortina allait-elle faire un trait sur les Jeux?

Non. Lindsey Vonn a tout de même décidé de prendre part à la descente olympique. Un choix controversé, même si après les premiers entraînements, elle était dans le coup. C'est donc toujours avec son rôle de favorite pour une médaille qu'elle a attaqué sa descente sur la piste de la Tofane.

Sauf qu'après 10 secondes, le rêve a pris fin. L'Américaine de 41 ans a raté l'un de ses sauts et a lourdement chuté dans la neige. À la retransmission, on a pu entendre les cris de douleur de Lindsey Vonn. Au sol, elle a été cachée par des membres du staff et de l'organisation.

«Ce n'est jamais agréable de voir ça, souffle la Suissesse Malorie Blanc au micro de la RTS. Ça fait froid dans le dos et j'espère qu'elle n'a rien de grave.» Après de longues minutes et dans un silence dans la raquette, elle a été héliportée. Sans être médecin, ça sent tout de même la fin de carrière pour Lindsey Vonn, dont le retour se termine donc de la pire des manières.