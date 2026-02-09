L'informaticien Jean D.* a menacé de divulguer des données sensibles et réclamé 100'000 francs pour maintenir le logiciel des contrôles de Crans-Montana. Des données essentielles ont été perdues, entraînant des conséquences désormais tragiques.

Qui est l'informaticien qui a fait capoter le logiciel de gestion des contrôles de Crans-Montana?

Martin Meul

L'informaticien Jean D.* a joué un rôle central dans les contrôles de sécurité incendie de la commune de Crans-Montana. Il gérait les systèmes informatiques permettant le suivi des sites inspectés et semblait être le seul à pouvoir assurer l'accès aux données. Lorsque des problèmes psychiques sont apparus chez lui, la commune aurait alors perdu l’accès à ces informations, ainsi que la vision globale de la gestion des contrôles.

Selon l'actuel responsable de la sécurité de la commune de Crans-Montana, des problèmes de migration informatique expliquent une partie du manque de contrôles du «Constellation». Lors de son audition devant le Ministère public vendredi, il a déclaré qu'il lui manquait des données importantes pour pouvoir contrôler efficacement les établissements.

Chantage et arrestation

En janvier 2023, l'affaire de la plateforme numérique «VS Fire» avait déjà fait les gros titres. «VS Fire» était la plateforme développée par Jean D. pour les sapeurs-pompiers valaisans et la commune de Crans-Montana. Par ailleurs, l'informaticien avait également travaillé pour différents corps de police.

A l'époque, une enquête avait été ouverte contre lui. On lui a reproché d'avoir exercé du chantage: il menaçait de divulguer des données sensibles sur le Darknet et de mettre fin au service de «VS Fire», si on ne lui versait pas 100'000 francs. Jean D. a fini par être arrêté. Comme il était psychologiquement fragile, il a été placé en hôpital psychiatrique.

Théories du complot et monde parallèle

En septembre 2024, Jean D. a dû répondre de ses actes devant la justice. «Au moment de son arrestation, l'accusé était dans un état de délire et vivait dans un monde parallèle rempli de théories du complot. Il était impossible de s'entretenir avec lui», avait déclaré le procureur Olivier Elsing, selon «Le Nouvelliste».

Le «SonntagsZeitung» a écrit sur son état mental: «La représentante des autorités compétentes a dû le rencontrer en pleine forêt. Par la suite, l'homme a publié sur son blog des théories confuses sur le satanisme, allant jusqu’à accuser certaines personnalités de premier plan de cannibalisme, affirmant notamment qu'un homme d’affaires renommé mangeait des bébés.»

Sur son profil Facebook, on trouve encore des théories du complot liées au Covid-19. Comme un article selon lequel le milliardaire Bill Gates serait responsable de la pandémie. En 2023, le «Walliser Bote» avait repéré plusieurs articles critiques sur la 5G qui frôlaient la fake news.

En raison de son irresponsabilité pénale au moment des faits, il n'a pas été condamné. On ne sait pas comment il se porte aujourd'hui. Le site web de son entreprise est hors service, et toutes nos tentatives de contact sont restées vaines.

La surcharge liée aux données perdues

Après la dissolution de son entreprise, «VS Fire» était définitivement mort. Un nouveau système a été mis en place. Mais un rapport du Parlement valaisan de 2024 indique que «les données de l'ancien logiciel VS Fire n'ont pas pu être récupérées». Cela concerne aussi celles relatives aux contrôles à Crans-Montana.

Interrogé à ce sujet, l'actuel responsable de la sécurité a expliqué que la perte de données avait entraîné une charge de travail considérable. Il a ainsi sollicité auprès de la commune une augmentation du budget du personnel de cinq à six postes supplémentaires. Une demande qui n’a toutefois pas été acceptée. Le président de la commune, Nicolas Féraud, en avait connaissance.

*Noms modifiés