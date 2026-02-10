Les bougies sont désormais interdites sur le mémorial dédié aux victimes de la tragédie du Nouvel An. Cette décision fait suite à un début d’incendie survenu dimanche matin, qui a endommagé plusieurs objets commémoratifs sans faire de blessés.

Les bougies sont interdites au mémorial des victimes de Crans-Montana

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Le livre du souvenir a pu être sauvé. Pour éviter tout nouvel incident, les fleurs et objets de mémoire ont été déplacés dans le kiosque en bois situé en face de la chapelle Saint-Christophe. Le livre du souvenir est désormais conservé à l’intérieur de la chapelle, où il reste accessible en tout temps au public.