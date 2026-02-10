DE
FR

Après un début d'incendie
Les bougies sont interdites au mémorial des victimes de Crans-Montana

Les bougies sont désormais interdites sur le mémorial dédié aux victimes de la tragédie du Nouvel An. Cette décision fait suite à un début d’incendie survenu dimanche matin, qui a endommagé plusieurs objets commémoratifs sans faire de blessés.
Publié: il y a 33 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
1/2
Afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise, les bougies sont désormais interdites.
Photo: KEYSTONE
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les bougies sont désormais interdites au mémorial dédié aux victimes de la tragédie du Nouvel An. La décision a été prise après un début d’incendie survenu dimanche matin, provoqué par des bougies déposées sur le lieu de recueillement et ayant endommagé plusieurs objets commémoratifs.

Le livre du souvenir a pu être sauvé. Pour éviter tout nouvel incident, les fleurs et objets de mémoire ont été déplacés dans le kiosque en bois situé en face de la chapelle Saint-Christophe. Le livre du souvenir est désormais conservé à l’intérieur de la chapelle, où il reste accessible en tout temps au public.

