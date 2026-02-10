Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie
Les bougies sont désormais interdites au mémorial dédié aux victimes de la tragédie du Nouvel An. La décision a été prise après un début d’incendie survenu dimanche matin, provoqué par des bougies déposées sur le lieu de recueillement et ayant endommagé plusieurs objets commémoratifs.
Le livre du souvenir a pu être sauvé. Pour éviter tout nouvel incident, les fleurs et objets de mémoire ont été déplacés dans le kiosque en bois situé en face de la chapelle Saint-Christophe. Le livre du souvenir est désormais conservé à l’intérieur de la chapelle, où il reste accessible en tout temps au public.
