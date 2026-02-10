La couverture en mousse n’a jamais été inspectée, selon un ex-responsable de la sécurité

L’ancien agent de sécurité de Crans-Montana a été interrogé lundi en tant que suspect. Selon BFMTV, l’audition a débuté à 8h30 pour s’achever à 20h. Les premiers éléments de l’enquête commencent à se préciser.

Une déclaration a suscité une vive polémique. Aucun établissement de Crans-Montana n’aurait été fermé pour risque d’incendie avant 2026. Seul le Grand Hôtel du Golf a cessé son activité pour cette raison, il y a trois semaines. L’ancien responsable de la sécurité affirme avoir insisté à plusieurs reprises auprès du canton afin que les établissements jugés dangereux ferment avant cette échéance. Face à l’absence de réponse, il dit avoir fini par ne plus transmettre les listes concernées. Selon lui, aucune sanction n’a été appliquée par les autorités cantonales.

L’homme interrogé a reconnu n’avoir jamais contrôlé la mousse insonorisante à l’origine de l’incendie dévastateur. «Cela ne faisait pas partie de mes fonctions», a-t-il déclaré. Les inspections se limitaient aux matériaux présents dans les voies d’évacuation, comme les escaliers, sans évaluer l’inflammabilité des autres éléments. D’après un participant à la procédure, cette mousse aurait pourtant dû être testée lors de l’octroi du permis d’exploitation. On ignore si cette vérification a effectivement eu lieu.

Autre élément jugé particulièrement préoccupant. Le bar Le Constellation n’a été inspecté que deux fois en six ans, alors que des contrôles annuels sont exigés. L’établissement bénéficiait par ailleurs d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité. Une fois ce délai écoulé, l’ancien responsable de la sécurité s’est contenté de relancer le gérant, sans prendre de mesure contraignante.

Comme son successeur l’avait déjà relevé lors de l’audience de vendredi, l’accusé a mis en avant le manque de personnel et un calendrier de contrôles qu’il juge irréaliste. Il a aussi évoqué une fuite de données survenue en 2023, qui aurait fortement entravé son travail. «J’avais demandé au canton de renforcer les sauvegardes, mais je n’ai pas été entendu», a-t-il expliqué.

Ce piratage a compliqué l’accès aux anciennes données et freiné les actions de prévention. Contrairement à son successeur, l’ancien agent dispose d’un diplôme reconnu en sécurité incendie. Il a conclu son audition par ces mots: «Mes pensées vont aux victimes.»