DE
FR

Drame de Crans-Montana
La Confédération pourra-t-elle exiger le remboursement de l'aide aux victimes?

La Confédération veut verser 50'000 francs aux victimes de l’incendie de Crans-Montana. La commission compétente des Etat soutient cette aide, mais avec un possible remboursement par les responsables.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
1/2
Une commission du Conseil des Etats soutient l'enveloppe d'aide de la Confédération.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération doit verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. La commission compétente du Conseil des Etats soutient cette aide ainsi que d'autres mesures proposées par le Conseil fédéral, mais avec des cautèles.

Au total, le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Droit de recours

La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats approuve ces mesures, indiquent mardi les services du Parlement. Il convient d'exprimer «de manière plus visible [...] la solidarité et la compassion de la population suisse envers les victimes de cette catastrophe et leurs proches».

A lire aussi
«Toutes les victimes seront couvertes», assure le patron de la Vaudoise Assurances
Drame de Crans-Montana
«Toutes les victimes seront couvertes», assure la Vaudoise Assurances
Dix ans après l'attaque de Salez, les victimes attendent toujours leur argent
Plus rapides à Crans-Montana
Les victimes de cette tragédie suisse attendent leur argent depuis dix ans

Toutefois, la commission dit comprendre les réserves émises à l'égard de cette intervention inhabituelle de la Confédération. Ce soutien «peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents et soulève des questions fondamentales d'égalité devant la loi».

Elle propose donc d'accorder à la Confédération un droit de recours contre les responsables des dommages et les tiers dont la responsabilité est également engagée. Ainsi, la Confédération pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement des frais engagés.

Dès ce printemps

Le Conseil des Etats se prononcera mercredi. Lundi prochain, ce sera au tour du National. Le dossier doit être bouclé à cette session. La loi, limitée à fin 2029, doit être déclarée urgente, afin que la contribution de solidarité soit versée ce printemps déjà.

La commission souhaite cependant examiner un aspect en dehors de la loi urgente, via la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur le temps plus long. Il s'agit de voir dans quelle mesure et à quelles conditions la Confédération peut participer financièrement, à titre subsidiaire, aux transactions découlant des éventuels accords à l'amiable discutés lors de la table ronde.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus