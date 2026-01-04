L'ambassadeur italien porte de graves accusations contre les propriétaires du bar

L'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, condamne fermement l'incendie du bar de Crans-Montana. «Ce n'est pas une catastrophe, mais une tragédie qui aurait pu être évitée. Il aurait suffi d'un peu de prévoyance et de bon sens», déclare-t-il dans une interview accordée au quotidien italien «La Stampa».

Il ajoute: «En Italie, un tel établissement serait fermé en 10 minutes. Cette indifférence totale me révolte. Quiconque emploie des clients se doit de les protéger et de ne pas les exposer à de tels risques.» Gian Lorenzo Cornado a du mal à accepter que tant de victimes soient jeunes. «Ces enfants ont été abandonnés à leur sort, et cela me tourmente. Ils étaient complètement seuls au milieu de la catastrophe», déplore-t-il.

Selon l'ambassadeur, le bar où les décès sont survenus a fait l'objet de trois inspections, la dernière ayant eu lieu en 2016 lors de travaux de rénovation. «On dirait que les propriétaires du 'Constellation' ont cherché à faire des économies au maximum pour maximiser leurs profits.»

Les corps des victimes italiennes seront rapatriés par avion. Les préparatifs sont en cours, selon le diplomate italien.