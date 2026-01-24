Des bougies auraient déjà mis le feu au plafond du «Constellation» en 2024

Sébastien Fanti, avocat de plusieurs familles de blessés dans le terrible incendie de Crans-Montana, aurait remis un dossier volumineux aux enquêteurs. Selon le journal italien «La Repubblica», il contient plus de 100 courriels de témoins et de survivants et viserait à contester la version de Jacques et Jessica Moretti qui nient toute responsabilité.

Parmi les pièces figurerait la preuve d’un incendie survenu en 2024 au bar «Le Constellation», qui aurait, lui aussi, été provoqué par des bougies incandescentes placées trop près du plafond. Si ces éléments étaient avérés, les Moretti ne pourraient plus soutenir qu’ils ignoraient les risques. Ils s’exposeraient en outre à une peine de prison nettement plus lourde.

Vendredi, la chaîne française BFMTVa diffusé une nouvelle vidéo de la nuit du drame. La séquence montre des employés du bar, ainsi que Jessica Moretti, faire la chenille en portant des bouteilles de champagne dotées de bougies incandescentes, alors que le plafond de l'établissement est déjà en flammes.

La cogérante de l'établissement avait pourtant assuré aux enquêteurs ne disposer d’aucune image de la catastrophe et être immédiatement sortie pour donner l’alerte.