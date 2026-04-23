Près de 50 contrôles de sécurité ont été réalisés à Crans-Montana depuis le drame du 1er janvier. La commune exige des mises en conformité mais n’a ordonné aucune fermeture pour l’instant.

Crans-Montana serre la vis sur les contrôles de sécurité

Crans-Montana serre la vis sur les contrôles de sécurité

ATS Agence télégraphique suisse

Près de 50 contrôles périodiques de sécurité des établissements publics de Crans-Montana ont eu lieu depuis le drame du 1er janvier. La commune a ordonné plusieurs mises en conformité mais n'a pas prononcé de fermeture.

Depuis le 21 janvier dernier, le service Sécurité publique de la commune de Crans-Montana s'est vu adjoindre les équipes de la société BTEE SA, afin de contrôler environ 120 établissements publics de la commune soumis à patente. Spécialisée dans le contrôle sécurité, BTEE est notamment active dans les domaines de l'environnement, de la sécurité et de l’aéroportuaire.

«Les bars ont été priorisés, puis ce fut au tour des lieux d'hébergement (hôtels, cliniques) et des cafés-restaurants», précise la commune dans un communiqué diffusé jeudi. «A ce jour, près de 50 contrôles ont été réalisés. L’ensemble des contrôles sera achevé d'ici à la fin de l'année.»

Contrôle de la matérialité

Pour l'heure, il ressort que certains établissements doivent être mis en conformité, dans un certain délai. En revanche, aucun établissement ne nécessite une fermeture. Des jauges obligeant le tenancier à limiter le nombre de personnes à l’intérieur de son établissement ont été fixées lorsque, par exemple, une porte ne s’ouvre pas dans le sens de la fuite.

«La manière de procéder aux contrôles avec l’appui de BTEE SA n’a pas changé par rapport à ce qui était pratiqué par le service Sécurité publique avant la tragédie du 1er janvier. Seul le contrôle de la matérialité dans les établissements a été ajouté, selon la demande des autorités cantonales adressée aux communes valaisannes le 7 janvier», précise celle de Crans-Montana.

Dans son communiqué, la commune détaille la procédure suivie: le conseiller communal en charge de la sécurité publique présente les dossiers au Conseil communal au fur et à mesure des contrôles et de leur traitement administratif. Les rapports ainsi que les décisions et délais fixés sont ensuite notifiés aux propriétaires et aux tenanciers par le service Sécurité publique, avant copie au Service cantonal du feu.