Le Ministère public valaisan exige une caution de 200'000 francs les époux Moretti. Le Tribunal des mesures de contrainte doit trancher après l'incendie meurtrier du bar à Crans-Montana.

La caution exigée pour les Moretti est de 200'000 francs chacun

La caution exigée pour les Moretti est de 200'000 francs chacun

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le drame de Crans-Montana, le Ministère public valaisan demande aux époux Moretti une caution de 200'000 francs chacun. C'est désormais au Tribunal des mesures de contrainte de statuer sur ce point et d'arrêter le montant exact de la caution. Les avocats du couple espèrent une décision «la plus rapide possible».

Ces derniers ont confirmé vendredi après-midi à Keystone-ATS une information révélée par la RTS et la Tribune de Genève/24 heures. Pour rappel, Jacques Moretti, le propriétaire du bar «Le Constellation» qui a pris feu la nuit du Nouvel An et fait 40 morts et 116 blessés, est en détention préventive. Sa femme, Jessica Moretti, gérante de l'établissement, est toujours en liberté.

Le Tribunal des mesures de contrainte a décidé mardi dernier d'imposer des mesures de substitution à la détention provisoire à Jessica Moretti, validant ainsi une demande du Ministère public. Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public, y compris ceux de ses enfants, ainsi que de l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police.

«Fortunes bloquées»

La fixation d'une caution nécessitant une instruction minutieuse, le montant sera arrêté ultérieurement, précisait le Tribunal des mesures de contrainte. Selon lui, le Ministère public n'ayant pas requis la détention provisoire, cette mesure de contrainte ne pouvait pas être ordonnée.

S'agissant du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois, en raison de l'existence d'un risque de fuite. Jacques Moretti est en prison depuis une semaine, à la suite de son audition par le Ministère public.

Montant de la caution: 200'000 francs

Le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas encore statué sur les mesures de substitution, en cas d'éventuelle levée de la détention provisoire. Mais le Ministère public, selon les avocats, a demandé les mesures de substitution suivante: la saisie de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter tous les trois jours au poste de police, le port du bracelet électronique et le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs.

«Compte tenu du fait que le prévenu ne dispose actuellement de plus aucun revenu, que lui et son épouse détiennent des biens immobiliers grevés d'hypothèques et saisis par la justice, le montant de 200'000 francs paraît adéquat», écrit le Ministère public dans sa requête de mise en détention provisoire, selon les avocats des époux. «En résumé, ils n'ont plus de revenus et leurs fortunes sont bloquées», soulignent-ils.