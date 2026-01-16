DE
FR

Drame du Nouvel An
Nicolas Féraud démissionne du comité des Mondiaux de ski 2027 de Crans-Montana

Le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a démissionné du Comité d'organisation des Mondiaux de ski 2027. Sébastien Rey, conseiller communal et ministre des sports est proposé pour le remplacer.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Nicolas Féraud, président de Crans-Montana, s'est retiré du comité des Mondiaux de ski 2027 qui auront lieu sur sa commune.
Photo: keystone-sda.ch
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Le Comité d’organisation des Championnats du monde FIS de ski alpin Crans-Montana 2027 connaît un changement à sa tête côté politique. Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, a annoncé sa démission du comité, une décision communiquée jeudi 16 janvier au Conseil communal ainsi qu’au Comité directeur de l’Association des communes de Crans-Montana (ACCM).

Dans un contexte marqué par la tragédie du 1er janvier 2026, Nicolas Féraud explique vouloir concentrer l’ensemble de ses forces sur «la gestion de la situation de crise, ainsi que la conduite des affaires courantes propres à la direction de la commune». Il affirme également vouloir faire de l’accompagnement des familles des victimes et de l’établissement des responsabilités une priorité absolue.

Un successeur proposé

Le Conseil communal de Crans-Montana a pris acte de cette démission et a rapidement proposé un remplaçant. Il s’agit de Sébastien Rey, conseiller communal et ministre des sports. Sa candidature a été transmise à l’ACCM, organe compétent pour la désignation des représentants des autorités publiques au sein du Comité d’organisation. Cette proposition a été validée par le Comité directeur de l’association.

L’ACCM recommande désormais au Comité d’organisation des Mondiaux de ski de nommer Sébastien Rey en qualité de vice-président, en remplacement de Nicolas Féraud. Cette transition intervient alors que la préparation des Championnats du monde 2027 se poursuit dans un climat particulièrement sensible pour la station et ses autorités.

