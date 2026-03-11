Oui à un soutien fédéral aux victimes de Crans-Montana

Les blessés et les proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana recevront une contribution de solidarité de 50'000 francs. Après le Conseil des Etats, le National a validé lundi cette aide et d'autres mesures. Il a toutefois modifié le projet.

Le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité pour les 156 familles touchées, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Tous les orateurs, notamment romands, ont exprimé leur solidarité et leur compassion envers les personnes concernées. Plusieurs élus ont aussi montré leur gratitude envers les services de secours et leur travail dans des conditions difficiles.

Pour le ministre de la justice Beat Jans, il s'agit d'une «tragédie aux dimensions hors normes», en raison du nombre de victimes, de leur âge, des hospitalisations à l'étranger ou encore des longs traitements nécessaires en vue. Dans ce contexte, le système actuel dans les domaines des soins, des assurances et de la justice arrive à ses limites. Cet événement exceptionnel appelle donc des mesures exceptionnelles.

La majorité de l'UDC et quelques élus PLR se sont opposés au projet dans son ensemble. Ils n'ont pas réussi non plus à faire abandonner le caractère urgent de la contribution de solidarité, ni à réduire le montant total destiné à cette contribution, ni à subordonner le versement de l'aide aux besoins financiers effectifs.

Source: ATS