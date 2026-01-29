Des enregistrements glaçants de la nuit de l'incendie à Crans-Montana ont été retrouvés

La chaîne française France Télévision a recoupé des appels aux secours passés lors de la nuit de l'incendie à Crans-Montana. La chaîne a eu accès à 171 appels reçus par la Centrale 144 entre 1h30 et 3 heures du matin dans la nuit du Nouvel An.

Ces enregistrements ont été ajoutés dans le dossier d'instruction par l'Organisation cantonale valaisanne des secours. Ils relatent les échanges entre la centrale qui coordonne l'intervention des ambulances et les témoins de la scène, mais aussi les victimes elles-mêmes et les personnes qui les ont aidées.

«C'est une zone de guerre»

Un premier appel confus a été reçu à 1h29 et le second dix secondes plus tard, expliquant qu'une explosion s'était produite au «Constellation» et qu'il y avait des blessés. Les appels s'enchaînent ensuite très rapidement. Les secours envoient les ambulances et tentent de calmer les personnes à l'autre bout du fil, sans se douter encore de l'ampleur du drame.

«Il y a plein de gens qui sont blessés, il y a du sang, j'ai jamais vu ça de ma vie», s'exclame une personne au téléphone. Certains demandent des conseils aux secours et disent avoir aidé des grands brûlés. Enregistré, un secouriste souffle à son collègue: «Les psychologues d'urgence ont été déclenchés? Alors il faut faire péter tous ceux qui sont disponibles, c'est une zone de guerre, je te le dis franchement.»

Source: France Télévision