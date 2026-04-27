Mathias Reynard a raconté dans un podcast comment il a surmonté la tragédie de Crans-Montana. Le conseiller d'Etat valaisan a notamment pu compter sur le soutien de l'ancien conseiller fédéral.

Simone Steiner

«Ses conseils et son soutien ont été extrêmement importants pour moi.» Dans le podcast «Wir sind Heimat» de Radio Rottu Oberwallis, Mathias Reynard a fait l'éloge d'Alain Berset concernant son aide durant la tragédie de Crans-Montana. «Il m'a contacté dès les premières heures, précise le conseiller d'Etat valaisan. Dès le 2 janvier, il était chez moi pour me soutenir.» Les deux hommes sont liés par une étroite amitié.

L'ancien conseiller fédéral, qui avait dû gérer la crise du Covid-19, a été d'une aide très précieuse pour Mathias Reynard qui termine à la fin du mois son année de présidence du gouvernement valaisan. S'il ne révèle cette aide que maintenant, c'est à la demande d'Alain Berset, qui souhaitait rester dans l'ombre. Aujourd'hui encore, les deux hommes sont régulièrement en contact, ayant forgé de solides liens, tant sur le plan humain que professionnel.

«Il y a des problèmes chez nous»

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe n'est pas le seul à avoir apporté son soutien au conseiller d'Etat socialiste dans un drame qui l'a poussé à bout, tant humainement que politiquement. «Je suis épuisé, c'était une période très difficile», a-t-il confié. Il a notamment dû recourir à une aide psychologique.

Pendant plusieurs semaines, le socialiste valaisan n'a pas pu dormir tranquillement. «Les images me revenaient sans cesse. C'était absolument nécessaire pour pouvoir tenir le coup pendant cette période», avoue-t-il. Il a également trouvé de l'oxygène durant ses promenades durant sa pause de midi. Avant d'ajouter que l'exercice physique lui a permis de se vider la tête et d'évacuer le stress.

Pour se protéger, Mathias Reynard n'a pas lu les «articles peu flatteurs» le concernant. Il est conscient qu'il y a eu des critiques à son égard et contre le Valais. «Bien sûr qu'il y a des problèmes chez nous», concède-t-il dans le podcast. C'est justement pour changer les chose qui l'a poussé à faire de la politique. Il rejette toutefois les reproches généraux concernant spécifiquement son canton: «Un tel drame peut arriver partout.»