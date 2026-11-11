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Le pic pas encore atteint
Les cas de Covid continuent d'augmenter en Suisse

Le nombre de cas de Covid grimpe en Suisse avec 380 infections signalées la semaine dernière, selon l’OFSP. La variante dominante n'entraîne pas de complications sévères.
Publié: 11.11.2026 à 15:57 heures
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Le nombre de cas de Covid grimpe en Suisse avec 380 infections signalées la semaine dernière, selon l’OFSP.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les nombres de cas d'infection au Covid continuent de grimper en Suisse. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), le haut de la vague n'a toutefois pas encore été atteint.

«Alors que l'activité du SARS-CoV-2 avait évolué l'année dernière sur un plateau entre octobre et décembre, il n'existe pas de signe qui laisse penser que ce sera le cas cette année», indique l'OFSP dans un bulletin paru mercredi faisant le point sur la situation des affections virales.

La semaine passée, 380 cas de Covid ont été annoncés. Un chiffre environ un tiers plus élevé que la semaine précédente, avec ses 283 cas. Comparé à l'année précédente, ces nombres de cas sont bien en-dessous des chiffres comptabilisés l'année passée. En 2025, au plus fort de l'épidémie de Covid, plus de 630 cas avaient été enregistrés en une semaine.

Pas encore d'épidémie de grippe

Les données récoltées par l'OFSP à partir d'échantillons d'eaux usées montrent que c'est la variante de coronavirus XFG qui est la plus présente. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'existe aucune indication que des infections au XFG conduisent à des complications sévères, comme c'était le cas pour les variantes Omikron.

Contrairement au Covid, l'épidémie de grippe n'a pas encore démarré en Suisse, relève l'OFSP.

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