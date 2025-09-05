DE
12'000 francs dans la poche
Un gardien de prison genevois corrompu finit derrière les barreaux

Un gardien de prison a été condamné pour corruption après avoir fourni des drogues et des téléphones à des détenus de La Brenaz (GE), révèle «Le Temps». Sur écoute pendant cinq semaines, son trafic lui a rapporté 12'000 francs en huit mois.
Publié: il y a 22 minutes
Un ancien gardien de prison de La Brenaz (GE) a été condamné pour corruption passive. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Luisa GambaroJournaliste

Un agent de détention genevois a été condamné à trois ans de prison, dont six mois ferme, pour avoir fourni des drogues et des téléphones aux détenus de La Brenaz, révèle «Le Temps» ce vendredi. 

L'homme de 44 ans a été condamné par le Tribunal correctionnel pour corruption passive et trafic de stupéfiants. Il a avoué avoir caché la marchandise – envoyée par des complices des détenus – dans son pantalon et son sac. Placé sur écoute pendant cinq semaines, il a été arrêté le 28 octobre 2024. 

Dénoncé par un détenu

Ces cachotteries ont permis au gardien d'alimenter un véritable trafic de cannabis et d'empocher 12'000 francs en l'espace de huit mois. De janvier à juillet 2024, il a été le livreur de l'auteur du «crime des Charmilles», condamné dans l'agression de Saint-Jean (GE) et pour avoir tué un jeune homme dans un parking.

L'homme a finalement été dénoncé par l'un des détenus et a pu exprimer ses regrets lors de son audience le jeudi 4 septembre. «Je tiens à m’excuser de mes mauvais choix, effectués dans des moments de faiblesse.»

L'ancien agent de détention a perdu le droit d'exercer pendant cinq ans et devra rembourser à l'Etat les 12'000 francs d'argent sale, payer 2500 francs d'amende et 17'000 francs de frais de justice. 

