A Genève, la prison de Champ-Dollon fait face à une crise. «Le Temps» a indiqué ce 16 juin que les détenus ont entamé une rébellion samedi dernier, protestant contre le manque d'effectif et la réduction des prestations.

A Champ-Dollon, des prisonniers se rebellent. Photo: KEYSTONE

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Après Curabilis, c'est au tour de la prison genevoise de Champ-Dollon d'être frappée par la crise. Des détenus ont lancé une rébellion samedi dernier, a fait savoir le 16 juin dernier «Le Temps». Selon le quotidien, certains prisonniers se sont enchaînés pour signifier leur refus de regagner leur cellule, obligeant la police à intervenir dès lundi pour rétablir l’ordre.

Au cœur des protestations: un manque criant de personnel et un absentéisme élevé, comme avait révélé la semaine dernière la «Tribune de Genève». Si le problème d'effectif était déjà connu, là, c'est la goutte de trop. Car cette fois, elle a des lourdes conséquences sur les détenus: visites familiales et avec les avocats suspendues, temps de sport réduit, activités limitées. Et cela, dans un contexte de canicule dans un milieu sujet à tensions.

Grâce à d’âpres négociations, le personnel carcéral a temporairement apaisé la situation. Mais les prisonniers menacent de continuer la rébellion si si rien ne change.