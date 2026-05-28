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La police est sur place
La Coop du centre-ville du Locle aurait été braquée ce matin

Une importante opération de police est en cours ce jeudi matin au Locle, après un possible braquage du supermarché Coop du centre-ville, selon ArcInfo. L’intervention provoque des perturbations de circulation.
Publié: il y a 24 minutes
Le supermarché Coop du centre-ville du Locle aurait été braqué ce matin. (Image d'illustration)
Photo: Capture d'écran / Google Streetview
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Luisa GambaroJournaliste

Le supermarché Coop du centre-ville du Locle (NE) aurait été braqué ce matin, révèle Arc Info ce jeudi 28 mai. Le magasin se trouve sur la rue de la Banque et une importante opération de police est en cours depuis 9h. Des bouchons se sont formés entre Le Crêt-du-Locle et la douane du Col-des-Roches. 

Contacté par Blick, le porte-parole de la police neuchâteloise, Georges André Lozouet, déclare que «le magasin est ouvert normalement». Il confirme qu'une opération de police est toujours en cours dans le secteur, mais que la Coop est à nouveau opérationnelle. «Il s'est passé quelque chose ce matin à la Coop du Locle, mais c'est terminé», explique-t-il, avant d'ajouter: «On peut aller acheter des yogourt sans problèmes.» 

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