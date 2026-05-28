Le supermarché Coop du centre-ville du Le Locle a été braqué jeudi matin par deux hommes armés, selon la police neuchâteloise. Plusieurs suspects ont été interpellés quelques heures plus tard et une grande partie du butin a été retrouvée, annonce la police.

La Coop du centre-ville du Locle a été braquée ce matin

La Coop du centre-ville du Locle a été braquée ce matin

Luisa Gambaro Journaliste

Le supermarché Coop du centre-ville du Locle (NE) a été braqué ce matin, annonce la police neuchâteloise dans un communiqué ce jeudi 28 mai. Deux hommes se sont introduits dans le magasin vers 6h et ont menacé une employée, la forçant à ouvrir le coffre-fort et à voler plusieurs dizaines de milliers de francs.

«Bien que brusquée et fortement choquée, l’employée n’a pas été physiquement blessée», précise la police. Les malfrats ont ensuite pris la fuite et ont été interpellés plus tard dans la matinée avec une troisième personne. «Une part importante du butin a pu être récupérée», annoncent les agents.

Deux Belges et une Française

Les trois personnes appréhendées sont en garde à vue. Ce sont deux Belges de 22 et 26 ans, sans statut de séjour en Suisse, et une Française de 23 ans, domiciliée dans les Montagnes neuchâteloises. La procureure de service a ouvert une instruction pénale.

Cet événement a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de gendarmerie, d’éléments du groupe d’intervention Cougar, de l’unité canine, d’enquêteurs et enquêtrices de la police judiciaire ainsi que du Care Team pour la prise en charge de la victime.