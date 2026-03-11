ATS Agence télégraphique suisse
Le PLR Vaud a confirmé mercredi soir son soutien à la candidature de l'UDC Jean-François Thuillard pour le deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat. «C’est le choix de la raison face aux velléités démagogiques (du socialiste) Roger Nordmann», arrivé deuxième dimanche lors du premier tour et également en lice, écrit-il dans son communiqué.
«Afin de protéger nos valeurs de droite, notre beau canton, notre stabilité et notre sécurité, Monsieur Thuillard est le choix évident face à la candidature de Monsieur Nordmann», écrit le PLR Vaud. Lors de cette soirée, ce dernier a également renouvelé sa vice-présidence, avec l’élection de Luc Olivier Stramke, qui remplace Regula Zellweger.
