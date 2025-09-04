Cinq cantons romands s'engagent pour l'égalité salariale

Cinq cantons romands signent un accord pour créer un Centre de compétence pour le contrôle de l'égalité salariale. Cette initiative marque une étape importante dans la mise en œuvre de la charte romande de l'égalité adoptée en 2023.

La conseillere d'Etat vaudoise Isabelle Moret. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un Centre de compétence romand pour le contrôle de l'égalité salariale (CCES) entre femmes et hommes verra le jour. Cinq cantons francophones ont signé jeudi un accord intercantonal avec la HES-SO Valais-Wallis. Cette réalisation marque «un jalon majeur» dans la mise en oeuvre de la charte romande de l’égalité, adoptée en 2023.

L'accord-cadre a été paraphé dans le cadre de la 3e rencontre de la Conférence romande des bureaux de l'égalité (EGALITE.CH), à Estavayer-le-Lac (FR), a indiqué jeudi la conférence dans un communiqué. Les cinq cantons signataires sont Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud. La charte signée il y a deux ans visait justement à renforcer la coopération intercantonale en matière d'égalité hommes-femmes.

«Parmi les priorités figurait en tête la mise à l'étude de synergies entre les cantons en vue d'une mutualisation des ressources et des compétences en matière de contrôles de l'égalité salariale dans les marchés publics et les subventions. Cette réflexion a désormais abouti», écrit la Conférence.

«Projet ambitieux»

«Forte d'une expertise et d'une expérience reconnues dans ce domaine, la Haute Ecole de Gestion de la HES-SO Valais-Wallis a été identifiée comme un partenaire de choix pour créer et gérer ce projet ambitieux» de CCES, poursuit son communiqué.

«Le CCES représente un levier majeur pour garantir une application rigoureuse et harmonisée de l'égalité salariale dans les pratiques publiques. Il pourra également être sollicité par les communes des cantons signataires», précisent ses responsables.

«Sur la base de mandats annuels avec les cantons signataires ou leurs communes, le centre de compétence mènera des contrôles selon le principe des quatre yeux, gage de rigueur et de fiabilité, tout en respectant les meilleurs standards de qualité», explique-t-on.

Sept ministres présents

Pour cette 3e rencontre, sur invitation du canton de Fribourg, sept conseillers d'Etat étaient présents autour de Philippe Demierre: Astrid Bärtschi (Berne), Mathias Reynard (Valais), Isabelle Moret (Vaud), Nathalie Fontanet (Genève), Florence Nater (Neuchâtel) et Martial Courtet (Jura).

Jeudi, ils ont aussi examiné les recommandations formulées par les bureaux de l'égalité pour renforcer les politiques internes des administrations cantonales.

Elles portent sur la réduction des écarts de rémunération, la valorisation des métiers à prédominance féminine, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que sur la formation des cadres afin de renforcer une gestion des ressources humaines plus équitable et inclusive

Ces sept ministres se sont déjà donné rendez-vous en 2026 pour une 4e rencontre sur ce thème de l'égalité.