En 2022, dans les secteurs privé et public, les femmes mariées ont gagné nettement moins que les hommes mariés (-16%). Cet écart entre les sexes est de 1,3% pour les salariés célibataires, selon un rapport adopté mercredi par le Conseil fédéral.
L'écart salarial entre les sexes est particulièrement marqué chez les personnes mariées ayant des enfants: la différence parmi les personnes mariées qui ont des enfants grimpe à 21%. Plus le poste est élevé dans la hiérarchie, plus l’écart salarial est important au détriment des femmes, montre encore le rapport.
Une bonne partie (48%) de l'écart salarial entre les sexes reste inexpliquée. Cette différence pourrait être due à une discrimination potentielle, illégale. Mais aussi à des caractéristiques dont l'analyse n'a pas tenu compte.