Un rapport le prouve
Les femmes mariées gagnent bien moins que les hommes en Suisse

Les femmes mariées gagnent nettement moins que les hommes mariés, en particulier les mères. L'écart est plus faible entre les célibataires, montre un rapport de la Confédération. Une partie de cet écart reste inexpliquée et pourrait être due à une discrimination.
Publié: il y a 53 minutes
Les femmes mariées gagnent nettement moins que les hommes mariés, en particulier les mères.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En 2022, dans les secteurs privé et public, les femmes mariées ont gagné nettement moins que les hommes mariés (-16%). Cet écart entre les sexes est de 1,3% pour les salariés célibataires, selon un rapport adopté mercredi par le Conseil fédéral.

L'écart salarial entre les sexes est particulièrement marqué chez les personnes mariées ayant des enfants: la différence parmi les personnes mariées qui ont des enfants grimpe à 21%. Plus le poste est élevé dans la hiérarchie, plus l’écart salarial est important au détriment des femmes, montre encore le rapport.

Une bonne partie (48%) de l'écart salarial entre les sexes reste inexpliquée. Cette différence pourrait être due à une discrimination potentielle, illégale. Mais aussi à des caractéristiques dont l'analyse n'a pas tenu compte.

