Les femmes continuent de gagner bien moins que les hommes

Les inégalités salariales entre hommes et femmes persistent en Suisse, révèle l'OFS. Les écarts sont particulièrement marqués dans les métiers intellectuels et scientifiques, où les femmes gagnent 18% de moins que leurs homologues masculins.

Les inégalités salariales entre hommes et femmes persistent en Suisse, révèle l'OFS. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne active travaillant à temps plein a perçu un salaire médian de 81'500 francs en 2024, affirme vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). A taux d'occupation égal, les femmes continuent cependant d'être nettement moins rémunérées.

Les hommes salariés engagés à 100% ont ainsi gagné 90'800 francs en 2024, contre 80'000 pour les femmes, soit un salaire raboté de 12% pour les secondes, selon les indications fournies vendredi par l'OFS, qui se base sur l'enquête suisse sur la population active (ESPA).

L'écart est encore plus frappant pour les femmes indépendantes à temps plein, dont le salaire médian de 65'000 francs est inférieur de quelque 23% à celui des hommes (84'000 francs). Chez les dirigeants et cadres supérieurs, la rémunération atteint 139'000 francs pour les hommes et 120'000 francs chez les femmes, soit environ 14% de moins.

Par catégorie professionnelle, l'écart le plus important est constaté dans les métiers intellectuels et scientifiques, où le salaire médian d'une femme – de 96'000 francs – est inférieur de 18% à celui d'un confère, qui va toucher 117'000 francs. Les différences se situent généralement entre 14 et 16%, selon les professions.

Seule exception à la règle, les salaires médians sont identiques (parfois légèrement inférieurs pour les femmes) pour les apprentis employés à temps plein, quel que soit leur genre.

Toutes les différences susmentionnées se vérifient également pour les personnes travaillant à temps partiel, les hommes touchant de manière systématique des salaires nettement plus élevés.