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Un acte de vandalisme?
Pourquoi plusieurs stèles gisent-elles au sol dans le cimetière de Vevey? La Ville répond

Des stèles à terre ont fait craindre un acte de vandalisme au cimetière de Vevey. Selon la Ville, il s’agit d’une mesure de sécurité: les monuments instables ont été déposés à plat de manière préventive.
Publié: il y a 2 minutes
Une dizaine de stèles étaient à terre, comme sur la photo, ce qui a interpellé et inquiété une lectrice de Blick.
Photo: DR
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Que s’est-il passé au cimetière de Vevey? Une lectrice de Blick nous a alertés après s’y être rendue dans l’après-midi du samedi 10 octobre. «De nombreuses tombes ont été vandalisées, plus d’une dizaine de stèles ont été descellées», s’inquiète-t-elle. Les photos qu’elle nous a transmises montrent une dizaine de stèles couchées au sol, entourées de rubalise rouge et blanche.

Mais alors, qui s’en est pris à ces sépultures? Contactée par Blick, la police renvoie vers la Ville. La réponse de celle-ci est claire: aucun acte de vandalisme n’a été commis. «Plusieurs stèles présentaient un risque de chute susceptible de mettre en danger les visiteurs ainsi que le personnel chargé de l’entretien du site», explique la commune. Les stèles ont donc été volontairement retirées de leur socle et déposées à plat. Les familles concernées ont été prévenues par courrier.

Des tombes usées par le temps

La Ville de Vevey explique que «plusieurs facteurs peuvent expliquer la perte de stabilité des monuments funéraires au fil du temps, notamment le vieillissement des systèmes de fixation et de scellement, les effets des intempéries, les variations de température ainsi que l’usure générale des matériaux».

«Les familles concernées ont été informées par courrier de la situation afin qu’elles puissent entreprendre les démarches nécessaires à la remise en état et à la sécurisation des monuments», précise la commune, qui rappelle que «ces interventions relèvent de la responsabilité des propriétaires ou de leurs ayants droit». En clair, c’est aux familles de faire le nécessaire pour l’entretien des tombes.

Elle justifie toutefois son intervention: «Compte tenu des risques identifiés et en l’absence d’intervention immédiate, le secteur Espaces verts a dû procéder à la dépose préventive des stèles concernées afin de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel.»

Un précédent à Villars-sur-Glâne

A Vevey, il n’y a donc eu aucune atteinte à la paix des morts. Mais les cimetières romands n’en sont pas toujours épargnés. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, le cimetière de Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg, avait été vandalisé: des urnes funéraires avaient été volées puis retrouvées, certaines endommagées. Deux suspects avaient été interpellés à Fribourg le 9 décembre, moins de deux semaines plus tard.

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