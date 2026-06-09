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Spectacles à La Chaux-de-Fonds
La Plage des Six Pompes promet un cirque totalement déjanté

La Plage des Six Pompes revient à La Chaux-de-Fonds du 3 au 8 août. Avec 125 spectacles par 55 compagnies, le festival met en lumière le cirque déjanté et des créations pour les tout-petits.
Publié: 12:13 heures
La manifestation phare des montagnes neuchâteloises fait son grand retour au début du mois d'août.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La Plage des Six Pompes va proposer plus de 125 représentations du 3 au 8 août à La Chaux-de-Fonds. Les 55 compagnies vont animer les rues de la ville avec un focus notamment sur le jeune public ou les projets de cirque déjantés.

«Cette édition 2026 se distingue par la variété des thématiques abordées qui témoignent de la richesse des arts de la rue et des questionnements artistiques actuels. À La Plage, on pose tout sur le bitume: le deuil, la rage, la grossophobie, la poésie humaine, l'espoir et l'amour sous toutes ses formes», ont indiqué mardi les organisateurs.

Du théâtre à la danse en passant par le cirque et le clown, la manifestation va proposer une variété de spectacles. Trois créations sont spécialement destinées au jeune, voire au très jeune public, avec un spectacle olfactif pour les tout-petits. En 2025, le festival avait attiré entre 10'000 et 12'000 personnes par jour à La Chaux-de-Fonds.

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