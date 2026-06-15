DE
FR

Collision évitée de peu
Un problème de communication a failli coûter cher aux CFF

Deux trains des CFF ont frôlé la collision en août 2025 à Neuchâtel-Vauseyon à cause de la barrière de la langue. Les consignes données en français n'ont pas été comprises par le conducteur germanophone.
Publié: 13:57 heures
|
Dernière mise à jour: 14:00 heures
Un conducteur de train germanophone n'a pas compris les instructions données par le centre d'exploitation de Renens. (Photo d'illustration)
Photo: Keystone
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

«Non, non, non. Je t’ai dit de ne pas t’engager sur la pleine voie. Là, c’était dangereux ce que t’as fait.» Une incompréhension linguistique entre plusieurs employés des CFF a failli provoquer une collision en août 2025 à Neuchâtel-Vauseyon. Selon la «Sonntagszeitung», un train régional conduit par deux germanophones, dont un en formation, aurait dépassé une zone d’arrêt d’urgence. Le mécanicien a alors tenté de clarifier la situation par radio avec les régulateurs francophones du centre d’exploitation de Renens. Sans succès.

Un enregistrement de la communication radio, dont dispose le journal dominical, montre que le conducteur n’a pas compris les consignes qui lui étaient données. Face à la situation, il a demandé à parler à une personne germanophone. On lui aurait alors répondu que personne ne parlait allemand au centre d'exploitation de Renens. Le train régional s’est finalement immobilisé à seulement 50 mètres d’un train de marchandises. La catastrophe a été évitée de justesse.

«Un incident isolé»

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) a analysé cet incident et publié un rapport. Celui-ci révèle que le conducteurs alémaniques avaient réussi leur examen de français et remplissaient les critères internes des CFF. Mais la SESE remarque que ces exigences linguistiques «ne répondent pas aux critères de la Confédération».

De leur côté, les CFF affirment que cette erreur linguistique survenue dans le canton de Neuchâtel reste «heureusement un incident isolé». L’entreprise assure toutefois prendre les conclusions de l’enquête «très au sérieux». Elle annonce avoir lancé un appel d’offres pour mettre en place un programme complet de formation linguistique numérique destiné à son personnel.

Actuellement, les CFF exigent de leurs candidats conducteurs une connaissance de niveau C2 d'une langue nationale – le sixième et plus haut niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues –, ainsi qu'une connaissance basique (niveau A1, le plus bas) d'une deuxième langue nationale. 

A lire aussi
Un employé des CFF meurt écrasé par une locomotive
Enquête en cours
Un employé des CFF meurt écrasé par une locomotive
Le projet de train direct Suisse-Londres franchit une étape
Mais la route est longue
Le projet de train direct Suisse-Londres est sur de bons rails


Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus