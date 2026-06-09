Un employé des CFF de 56 ans a perdu la vie mardi matin à Birmensdorf (ZH), happé par une locomotive de manœuvre. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances du drame.

Un employé des CFF meurt écrasé par une locomotive

Un employé des CFF meurt écrasé par une locomotive

ATS Agence télégraphique suisse

Un employé des CFF a perdu la vie mardi matin dans un accident sur les voies à Birmensdorf (ZH). Pour des raisons encore inconnues, une locomotive de manœuvre est entrée en collision avec l'homme âgé de 56 ans, qui est décédé sur place.

L'accident s'est produit mardi matin vers 11h00 sur la ligne entre Birmensdorf et Urdorf, au sud-ouest de Zurich. Malgré les premiers secours, le malheureux est décédé sur les lieux de l'accident, indique mardi après-midi la police cantonale zurichoise.

Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de l'accident, menée par la police cantonale de Zurich et le parquet de Zurich-Limmat. Outre les services de secours et de l’institut médico-légal zurichois, plusieurs équipes des CFF et sa police des transports ont été mobilisés. Le trafic ferroviaire local a été temporairement interrompu.