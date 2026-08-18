Dégât à la voie Le trafic CFF est rétabli entre Lausanne et Yverdon Des retards et des suppressions de trains ont eu lieu entre Lausanne et Yverdon, mardi après-midi. Un dégât à la voie était à l'origine des perturbations, qui ont pris fin sur les coups de 18h.

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