Le trafic CFF est rétabli entre Lausanne et Yverdon

La liaison ferroviaire Lausanne - Yverdon est rétablie. Les CFF avaient annoncé des restrictions sur leur réseau mardi après-midi. Un dégât à la voie était à l'origine des perturbations, selon l'ex-régie fédérale, qui avaient indiqué que des retards et suppressions de train à 18h
Le dérangement a duré jusqu'à 18h.
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