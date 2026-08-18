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Dégât à la voie
Le trafic CFF est rétabli entre Lausanne et Yverdon

Des retards et des suppressions de trains ont eu lieu entre Lausanne et Yverdon, mardi après-midi. Un dégât à la voie était à l'origine des perturbations, qui ont pris fin sur les coups de 18h.
Publié: 16:27 heures
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Le problème ne devrait pas être résolu avant 17h.
Photo: KEYSTONE

La liaison ferroviaire Lausanne - Yverdon est rétablie. Les CFF avaient annoncé des restrictions sur leur réseau mardi après-midi. Un dégât à la voie était à l'origine des perturbations, selon l'ex-régie fédérale, qui avaient indiqué que des retards et suppressions de train à 18h

Le dérangement a duré jusqu'à 18h.

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