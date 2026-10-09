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Trains supprimés et retardés
Un incendie interrompt le trafic CFF sur la ligne Lausanne-Yverdon

Un feu dans un conduit de câbles à Eclépens (VD) a causé une panne à 3h15, bloquant les trains entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Les CFF prévoient des retards et des bus de remplacement pour les lignes touchées.
Publié: il y a 19 minutes
Photo: IMAGO/Andreas Haas
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie dans un conduit de câbles près d'Eclépens, dans le canton de Vaud, a entraîné tôt vendredi matin une interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Vers 3h15, un poste d'aiguillage est tombé en panne à la suite de l'incendie, ont indiqué les CFF.

Les lignes concernées sont les lignes IC5, IC51, R1 et R2. Les voyageurs doivent s'attendre à des retards et à des annulations de trains. Des bus de remplacement circulent entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Selon les CFF, la restriction dure au moins jusqu'à 12h00.

Pour les voyageurs empruntant différentes liaisons entre la région lémanique et la Suisse alémanique, ainsi qu’entre Neuchâtel et Bienne, les CFF recommandent des itinéraires de contournement via Berne, Fribourg ou Payerne. La compagnie ferroviaire conseille de consulter les horaires en ligne avant de partir. La perturbation durera au moins jusqu’à midi, précisent les CFF.

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