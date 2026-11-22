Leo VonlanthenJournaliste Blick
Pagaille sur la ligne CFF Lausanne-Brig! Un dérangement sur la ligne de contact entre Lausanne et Villeneuve cause d'importantes perturbations ce dimanche, annoncent les CFF sur leur site internet.
Des retards et des suppressions sont à prévoir sur lignes IR 90 et RE 33. La situation ne devrait pas être rétablie avant 23h59.
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