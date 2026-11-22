Le trafic ferroviaire est fortement perturbé sur la ligne Lausanne-Brig ce dimanche. Des suppressions et des retards sont à prévoir jusqu'à minuit au moins, en raison d'un derrangement à la ligne de contact entre Lausanne et Villeneuve.

Le trafic CFF perturbé jusqu'à minuit au moins entre Lausanne et Villeneuve

Le trafic CFF perturbé jusqu'à minuit au moins entre Lausanne et Villeneuve

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Pagaille sur la ligne CFF Lausanne-Brig! Un dérangement sur la ligne de contact entre Lausanne et Villeneuve cause d'importantes perturbations ce dimanche, annoncent les CFF sur leur site internet.

Des retards et des suppressions sont à prévoir sur lignes IR 90 et RE 33. La situation ne devrait pas être rétablie avant 23h59.