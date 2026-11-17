Un dégât à la voie restreint la circulation des trains entre Genève et Lausanne. La perturbation, qui affecte plusieurs grandes lignes, durera au moins jusqu'à 14h00.

Le trafic ferroviaire perturbé sur la ligne Genève-Lausanne

Le trafic ferroviaire perturbé sur la ligne Genève-Lausanne

Dégât à la voie

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Les voyageurs empruntant la ligne Genève–Lausanne doivent s'armer de patience. En raison d'un dégât à la voie, le trafic ferroviaire est actuellement restreint entre Nyon et Rolle (VD), indiquent les CFF.

Les lignes EC, IC1, IR15, IR90, IR95 ainsi que le RE33 sont touchés par cette perturbation. Les CFF annoncent des retards et des suppressions de trains, sans garantie de correspondance. La situation devrait perdurer au moins jusqu'à 14h00.

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