Mathilde JaccardJournaliste Blick
Les voyageurs empruntant la ligne Genève–Lausanne doivent s'armer de patience. En raison d'un dégât à la voie, le trafic ferroviaire est actuellement restreint entre Nyon et Rolle (VD), indiquent les CFF.
Les lignes EC, IC1, IR15, IR90, IR95 ainsi que le RE33 sont touchés par cette perturbation. Les CFF annoncent des retards et des suppressions de trains, sans garantie de correspondance. La situation devrait perdurer au moins jusqu'à 14h00.
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