DE
FR

«C'est du lourd»
Le rapport secret sur Valérie Dittli va être dévoilé

Valérie Dittli aborde une séquence politique délicate après une fin d’année plus apaisée. Lundi, un rapport très attendu du Grand Conseil vaudois sur des dysfonctionnements administratifs pourrait relancer les tensions.
Publié: il y a 53 minutes
1/2
Ce lundi, le rapport très attendu sur Valérie Dittli sera rendu public.
Photo: keystone-sda.ch
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Après un début d'hiver dominé par les débats budgétaires vaudois et la démission de Rebecca Ruiz, la conseillère d'Etat Valérie Dittli a connu une accalmie relative. Son département, recentré sur l’agriculture, la durabilité, le climat et le numérique, lui a permis de terminer l’année plus sereinement que plusieurs de ses collègues du Conseil d’Etat. Mais l'élue du Centre risque de se trouver à nouveau sous le feu des projecteurs, relève «Le Temps».

Ce lundi 12 janvier, une délégation des commissions de surveillance du Grand Conseil vaudois rendra public un rapport très attendu sur les dysfonctionnements au sein de l’administration cantonale, déjà pointés par l’expert externe Jean Studer. Fruit d’une trentaine d’auditions, ce document devrait approfondir les questions de ressources humaines et de management, au-delà des constats initiaux.

A lire aussi
Le procureur général vaudois demande l’ouverture d’une enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli
Affaire du bouclier fiscal
L'ouverture d'une enquête demandée contre Valérie Dittli
Voici les plus grands perdants de la politique suisse en 2025
Plusieurs Romands dans le lot
Voici les plus grands perdants de la politique suisse en 2025

«C'est du lourd»

Une source proche du dossier affirme au «Temps»: «Vous allez apprendre des choses. Même le Conseil d’Etat sera surpris.» Un élu ajoute que «c'est du lourd». Pour Cédric Weissert, président du groupe UDC au Grand Conseil, évoque également un rapport «costaud», tout en indiquant «se méfier des bruits de couloir».

Dans l’entourage de la ministre, l’inquiétude est palpable. Selon les informations du quotidien, la délégation ne devrait ni demander ni proposer une démission, la portée politique et symbolique du rapport pourrait peser lourd sur l’avenir de Valérie Dittli.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus