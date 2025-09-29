Publié: il y a 18 minutes

D'après le quotidien «24 heures», le procureur général vaudois demande l’ouverture d’une enquête pour abus d’autorité contre la conseillère d’Etat Valérie Dittli, dans le cadre du bouclier fiscal. L'élue du Centre dit prendre acte de cette étape.

Le procureur général vaudois demande une enquête pour abus d’autorité contre Valérie Dittli. L'élue du Centre dit en prendre acte. Photo: keystone-sda.ch

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Le procureur général du canton de Vaud demande l’ouverture d’une enquête pénale pour abus d’autorité visant la conseillère d’Etat Valérie Dittli dans le cadre de l’affaire du bouclier fiscal, révèle «24 heures» ce lundi 29 septembre. Le dossier est désormais entre les mains du Ministère public vaudois, mais pour aller plus loin, le Grand Conseil devra donner son autorisation.

Selon le communiqué publié lundi soir par le Conseil d’Etat, Valérie Dittli «prend acte» de la demande du procureur général. Elle souligne qu’il s’agit d’une étape attendue dans le déroulement de la procédure. L’enquête porte sur des accusations selon lesquelles elle aurait demandé l’annulation de certaines décisions fiscales, ce qui pourrait constituer un abus de son autorité.