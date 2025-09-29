DE
FR

Affaire du bouclier fiscal
Le procureur général vaudois demande l’ouverture d’une enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

D'après le quotidien «24 heures», le procureur général vaudois demande l’ouverture d’une enquête pour abus d’autorité contre la conseillère d’Etat Valérie Dittli, dans le cadre du bouclier fiscal. L'élue du Centre dit prendre acte de cette étape.
Publié: il y a 18 minutes
Partager
Écouter
Le procureur général vaudois demande une enquête pour abus d’autorité contre Valérie Dittli. L'élue du Centre dit en prendre acte.
Photo: keystone-sda.ch
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Le procureur général du canton de Vaud demande l’ouverture d’une enquête pénale pour abus d’autorité visant la conseillère d’Etat Valérie Dittli dans le cadre de l’affaire du bouclier fiscal, révèle «24 heures» ce lundi 29 septembre. Le dossier est désormais entre les mains du Ministère public vaudois, mais pour aller plus loin, le Grand Conseil devra donner son autorisation.

Selon le communiqué publié lundi soir par le Conseil d’Etat, Valérie Dittli «prend acte» de la demande du procureur général. Elle souligne qu’il s’agit d’une étape attendue dans le déroulement de la procédure. L’enquête porte sur des accusations selon lesquelles elle aurait demandé l’annulation de certaines décisions fiscales, ce qui pourrait constituer un abus de son autorité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus