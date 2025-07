Dans le sillage des affaires Dittli, le président du Centre Vaud a démissionné. Photo: Keystone

Après les révélations de Blick sur le climat anxiogène au sommet du Département de l’agriculture, de la durabilité, du climat et du numérique (DADN), dirigé par la conseillère d’État Valérie Dittli, il apparaît désormais que les tensions ne s’arrêtent pas aux bureaux de la ministre. Elles auraient atteint les sections régionales du Centre Vaud, provoquant même l'annulation d'un stand à la traditionnelle Fête de la tulipe de Morges.

«Le Temps» livre aujourd'hui des révélations supplémentaires sur l'ampleur de la crise interne du parti cantonal, dans le sillage des polémiques entourant la conseillère d'Etat de 29 ans. Le journal dévoile ainsi les véritables raisons derrière la démission précipitée du président du Centre Vaud, Ludovic Paschoud.

Main courante déposée

Ce dernier avait insisté pour que Valérie Dittli soit présente sur le stand de la section morgienne lors de la Fête de la tulipe, malgré les réserves exprimées par la présidente locale, Geneviève Hernandez. Cette dernière craignait que la présence de la ministre en pleine tourmente médiatique ne perturbe le recrutement de nouveaux membres.

Face à la résistance de la section, Ludovic Paschoud avait alors exigé, par écrit, que le Centre Suisse «prenne les mesures immédiates qui s’imposent», une phrase interprétée par Geneviève Hernandez comme une menace directe envers elle. Elle a ainsi déposé une main courante auprès de la police contre l'ancien président du parti cantonal, évoquant la crainte de menaces physiques.

Argent dû par la ministre

Les divisions internes au Centre Vaud se sont encore accentuées à cause d’un différend financier majeur impliquant Valérie Dittli, qui tardait à régler des sommes importantes dues au parti, mettant en péril les finances et fragilisant la campagne électorale de 2023. Ces conflits ont culminé dans la démission d'Henri-Pierre Mottironi, secrétaire général du parti cantonal et compagnon de Geneviève Hernandez, rapporte «Le Temps».

Celui qui se concentre aujourd'hui sur Centre Suisse dénonçait un «manque de maturité organisationnelle» du parti vaudois. Suite à ces crises, une enquête interne a identifié des dysfonctionnements importants et recommandé de clarifier urgemment les rôles entre sections locales et direction cantonale.

La crise a également pris une tournure publique embarrassante, avec la fuite vers plusieurs médias de documents internes sensibles. Le Centre Vaud a annoncé le dépôt d'une plainte.

Départs et arrêts maladie

Pour rappel, selon l'enquête de Blick, le climat au DADN s’est particulièrement dégradé depuis l’entrée en fonction de Valérie Dittli. Une série de départs et de nombreux arrêts maladie au sein de son entourage proche ont marqué son mandat.

Des députés vaudois se sont inquiétés ouvertement de la souffrance rapportée par plusieurs collaborateurs du département. Des témoins dénoncent également l’attitude autoritaire et conflictuelle de la ministre.