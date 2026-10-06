Un homme de 28 ans a été grièvement blessé par balles lundi soir à Carouge (GE). Un suspect de 27 ans, soupçonné d’avoir tiré plusieurs coups de feu, a été interpellé peu après à Vessy.

Coups de feu à Carouge: un homme grièvement blessé

Coups de feu à Carouge: un homme grièvement blessé

Le suspect arrêté sur un parking après des menaces

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un homme de 28 ans a été grièvement blessé par balles lundi soir à Carouge (GE), rapporte la «Tribune de Genève». Les faits se sont produits vers 22h au chemin du Centurion, dans le quartier de la Fontenette.

Selon le quotidien genevois, plusieurs détonations, au moins trois, ont été entendues par des habitants. Des témoins disent ensuite avoir entendu la victime crier qu’on lui avait tiré dessus, avant qu’une voiture immatriculée à Genève ne quitte les lieux à vive allure.

Interpellé peu après les faits

Le Ministère public confirme qu’un homme de 27 ans a tiré plusieurs coups de feu sur la victime, qui a été transportée aux HUG. Le suspect a été interpellé vers 22h40 sur le parking du centre sportif de Vessy, où il aurait pris à partie plusieurs automobilistes.

L’enquête, menée par la brigade criminelle sous la direction du procureur Clément Emery, doit notamment déterminer l’origine du conflit entre les deux hommes. Le suspect bénéficie de la présomption d’innocence.