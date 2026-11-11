Les Vert'libéraux lancent leur campagne à Lausanne

es Vert'libéraux vaudois ont lancé leur campagne pour les cantonales 2027 à Lausanne. Sous le slogan «Agir maintenant!», Virginie Cavalli et son parti appellent à des solutions concrètes pour le climat, la santé et le logement.

ATS Agence télégraphique suisse

Après la gauche mardi, c'est au tour des Vert'libéraux vaudois de lancer leur campagne pour les élections cantonales de 2027. Ils ont plaidé mercredi pour des actions concrètes qui doivent dépasser les clivages politiques, mettant en avant notamment les questions du pouvoir d'achat, du climat, de la santé et du logement.

Emmené par sa candidate au Conseil d'Etat, Virginie Cavalli, le Parti vert'libéral (PVL) veut être «la force de proposition qui débloque les dossiers qui piétinent», ont dit ses responsables devant la presse à Lausanne. Sous le mot d'ordre «Agir maintenant!», il a présenté cinq des dix priorités du programme électoral: des finances saines, la santé, le logement, l'économie et l'adaptation au changement climatique.

«Pouvoir d'achat sous pression, baisse de qualité de vie, défiance envers la politique: cette campagne s'ouvre dans un contexte tendu. Alors que les blocs se polarisent et que les bonnes idées restent trop souvent lettre morte parce qu'elles viennent du camp d'en face, le PVL Vaud veut faire avancer des solutions concrètes et durables», a résumé son président Olivier Bolomey.

Alliance avec Le Centre et le PEV

Le parti ambitionne de placer sa candidate au gouvernement et sinon surtout de gagner des sièges au Grand Conseil (actuellement 14 sièges), avec des représentants de l'ensemble des districts du canton. Les Vert'lib ont acté avec trois autres plus petits partis – Centre, Parti Evangélique et Libres – une alliance des Forces centristes pour cette campagne 2027.

Il n'est d'ailleurs peut-être pas impossible qu'elles proposent un ticket commun pour le Conseil d'Etat, avec le candidat du Centre, Giancarlo Sergi, voire un ou une candidate des Libres, à désigner encore à la fin du mois.

La conseillère communale lausannoise Virginie Cavalli a présenté la thématique de la santé. Elle a mis l'accent sur la prévention, notamment de la santé mentale des jeunes et dans le domaine des addictions, ainsi que sur la médecine de proximité, incarnée par les pharmacies et les médecins de famille. Parmi les nouvelles idées, le parti veut tripler le nombre d'infirmières et d'infirmiers de pratique avancées dans le canton d'ici à 20230 et tripler aussi les soins à domicile.

Plan climat et finances saines

Le climat est aussi un des thèmes emblématiques des Vert'lib. Il prône une stratégie cantonale de la gestion de l'eau et une accélération du développement des énergies renouvelables. «Stocker l'eau lorsqu'elle est abondante, la préserver lorsqu'elle se raréfie et mieux la répartir entre les différents besoins: voilà les défis auxquels notre canton doit répondre», a affirmé Jennifer Girod, vice-présidente du parti.

En matière de finances, la formation plaide pour des «finances saines et sans baisse des prestations». Elle compte se battre pour «une culture de l'efficience dans toute l'administration cantonale et une refonte des barèmes de la fiscalité "réellement favorables à la classe moyenne».

Apprentissages versus gymnases

Le chef du groupe au Grand Conseil, Jerome De Benedictis, a, lui, détaillé le programme économique du parti: «Moins de paperasse» pour les PME, des marchés publics récompensant la qualité et la proximité, des liens renforcés avec les hautes écoles, une réduction «drastique» du nombre d'élèves au gymnase au profit d'un apprentissage revalorisé, et des agriculteurs et viticulteurs «réellement encouragés plutôt que subventionnés».

En matière de logement, le PVL propose un bonus densité» pour les nouvelles constructions à proximité des pôles de transports publics, avec un encouragement pour les bâtiments en hauteur (procédures accélérées pour les étages supplémentaires).

En conclusion, Virginie Cavalli a résumé l'état d'esprit de son parti par cette formule: «Les Vaudois attendent qu'on fasse avancer les projets plutôt que d'étouffer les problèmes». Elle a ajouté qu'elle croyait en «un Etat qui ne doit pas tout faire, mais qui ne doit abandonner personne en chemin».