La commune jurassienne de Fahy a connu une chaleur record cette nuit
De nombreuses régions du pays ont connu une nuit tropicale entre samedi et dimanche. A de très nombreux endroits, les températures ne sont pas descendues en dessous de 20 degrés et sont même restées sensiblement plus élevées, selon les données de MétéoSuisse relayées par la chaîne publique SRF.
La commune de Rünenberg dans le canton de Bâle-Campagne a même enregistré un niveau de chaleur inédit avec 25,9 degrés, à l'instar de Bâle, qui a transpiré sous 23,9 degrés.
Côté romand, le record revient à la commune jurassienne de Fahy, où le mercure est monté à 23,7 degrés.
Des pics à 36 degrés attendus ce dimanche... avant un changement brutal
Après le pic atteint samedi, dimanche marquera le grand final de la vague de chaleur. Sous un soleil radieux, les températures grimperont une dernière fois, atteignant jusqu'à 36 degrés à Genève, ou encore à Bâle.
Le temps changera progressivement dans l'après-midi. Des averses et de forts orages se développeront en montagne. Des pluies localisées, en plaine, pourraient survenir en fin d'après-midi selon Météo News.
Lundi, un temps pluvieux, voire orageux, devrait prendre ses quartiers. Les températures chuteront nettement pour atteindre 26 à 28 degrés.
La canicule a battu 19 records de chaleur à travers toute la Suisse
Le mercure a encore grimpé samedi en Suisse et 19 stations de mesure ont enregistré un record absolu. C'est notamment le cas à Bâle, qui a atteint 39 degrés, mais aussi à Delémont (38,2) et Neuchâtel (38,1). Beznau (AG) a aussi atteint 39 degrés.
Viège (VS), Fahy (JU) et Chaumont (NE) ont aussi enregistré de nouveaux maxima, avec respectivement 36,8, 36,7 et 31,6. En tout, ce sont 19 stations qui ont enregistré samedi une nouvelle température maximale depuis le début des mesures, selon les indications fournies par MétéoSuisse à Keystone-ATS.
Des températures jusqu'à 45 degrés
La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse est de 41,5°C à Grono (GR) le 11 août 2003. Le record tient pour l'instant. Dans une interview publiée samedi après-midi par les journaux alémaniques de Tamedia, le météorologue suisse Jörg Kachelmann estime que des températures pouvaient atteindre 45 degrés sont désormais possibles en Suisse.
«Les statistiques montrent clairement que le changement climatique accentue l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur. La courbe des températures ne cesse de grimper. Ce n’est ni surprenant ni inattendu. On savait très bien que cela arriverait», a déclaré Jörg Kachelmann.
Plusieurs noyades signalées
Alors que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir dans les rivières et les lacs, plusieurs accidents de baignade ont eu lieu. Dans le Rhin à Bâle, un homme de 61 ans est décédé samedi matin alors qu'il nageait. Il s'est retrouvé en difficulté pour des raisons de santé et a été ramené à terre par ses compagnons, où il s'est effondré et est décédé malgré les tentatives de réanimation.
Dans le canton d’Argovie également plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin: un homme a perdu la vie dans le Rhin. Les recherches se poursuivaient samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin, avait annoncé samedi matin la police cantonale d’Argovie.
Source: ATS
La température de l'Aar à Berne est de 24,1 degrés, un record
Samedi après-midi, une température de 24,1 degrés a été enregistrée dans l'Aar, à Berne. Ce chiffre égale ainsi le record historique de température de l'Aar établi en août 2022.
Selon les informations publiées sur Internet par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Aar a atteint la température de 24,1 degrés cet après-midi à 15h30 à la station de mesure de Berne-Schönau. D'après ces données, la température maximale de l'Aar a déjà dépassé les 23 degrés ces derniers jours.
La station de mesure de Berne-Schönau est située au sud-ouest de la ville de Berne, à hauteur du parc animalier de Dählhölzli, près de la banlieue de Wabern.
Source: ATS
Zurich, Bâle et Neuchâtel battent des records absolus de chaleur
Zurich, Bâle et Neuchâtel ont enregistré samedi des records absolus de chaleur. Le mercure est grimpé à 39 degrés à Bâle/Binningen, 38,1 degrés à Neuchâtel et 36,2 degrés dans la plus grande ville de Suisse, selon les valeurs mesurées par MétéoSuisse.
Selon les prévisions, un front froid devrait mettre fin à la vague de chaleur lundi.
Source: ATS
Accidents de baignade: un mort et une personne portée disparue (AG)
Dans le canton d'Argovie, plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin. Un homme a perdu la vie dans le Rhin. Une autre personne a été sauvée in extremis du fleuve. Les recherches se poursuivent samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss.
Le premier accident de baignade s'est produit vendredi soir vers 19 heures, a indiqué samedi la police cantonale d'Argovie. Un Slovaque de 35 ans, domicilié dans la région de Möhlin, se baignait avec des collègues dans le Rhin lorsqu'il s'est soudainement retrouvé en détresse.
Plusieurs témoins ont donné l'alerte et signalé que l'homme s'était vraisemblablement noyé. Les sauveteurs du Rhin, rattachés aux pompiers de Rheinfelden, ont alors réussi à repêcher la victime à l'aide d'un canot de sauvetage.
Des mesures de réanimation ont immédiatement été mises en œuvre avec l’aide de l’ambulance arrivée sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital, où il est toutefois décédé quelques heures plus tard, selon le communiqué.
Saut dans la Reuss et disparu
Quelques heures plus tard seulement, peu après 23h00, la police a reçu un nouvel appel: au pont de la Reuss à Gebenstorf, une personne avait sauté dans la Reuss et n’était pas remontée à la surface.
Les opérations de recherche, lancées immédiatement et auxquelles ont participé plusieurs patrouilles de police ainsi qu’un hélicoptère de sauvetage, se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Le Somalien de 20 ans, domicilié dans le canton de Thurgovie, n’a pas pu être retrouvé. Les recherches se poursuivaient encore samedi midi.
Un troisième incident s’est produit dans la nuit: vers 1 heure du matin, la police a reçu un appel signalant qu’à Laufenburg, un homme criait à l’aide dans le Rhin, car il semblait ne plus pouvoir respirer. Une équipe de secours rapidement mobilisée, également soutenue par la police allemande, a repêché l’Allemand de 43 ans dans le fleuve. L’homme a été transporté à l’hôpital.
Source: ATS
La fin du pic caniculaire se précise en France
Trente-sept départements restent samedi en vigilance rouge canicule, malgré une amorce de reflux qui devrait aboutir dimanche soir à la fin des vigilances maximales en France.
Depuis une semaine, la canicule d'une violence inédite qui a vu se succéder les journées et les nuits les plus chaudes jamais enregistrées, a durement touché les organismes des Français et continue de provoquer des conséquences en cascade, entre annulations d'événements culturels et sportifs, mortalité en hausse et hôpitaux au bord de la rupture.
Samedi, 37 départements restent en vigilance rouge, après 13 rétrogradations à 06h00, selon le dernier bulletin de Météo-France. Le chiffre doit encore descendre à 24 dimanche, avec encore l'Ile-de-France et le Grand-Est concernés par le niveau d'alerte maximal.
Météo-France prévoit à ce stade la levée des alertes maximales à 22H00 dimanche, à la faveur d'une entrée «d'air plus frais» par l'ouest et le nord-ouest, portant un risque d'orages parfois violents.
Lire l'article en entier sur la canicule ici
Source: AFP
La Suisse a étouffé sous une nuit tropicale record
La Suisse a subi une nouvelle nuit tropicale de vendredi à samedi. La station de St. Chrischona (BS), près de Bâle, a enregistré la température nocturne la plus haute: le mercure n'y est pas descendu en dessous de 28,3 degrés.
A Uetliberg (ZH) et Lugano (TI), le thermomètre a affiché plus de 25 degrés durant toute la nuit, selon les données de MétéoSuisse. L'Office fédéral de météorologie a mesuré une nuit tropicale dans 76 de ses 152 stations. Selon les prévisions de MétéoSuisse, la vague de chaleur devrait atteindre son pic aujourd'hui.
Jusqu’au début du XXIe siècle, il n'y avait pratiquement pas de nuits tropicales en Suisse, selon MétéoSuisse. Elles ne se produisaient que de temps à autre au Tessin. La température augmentant en raison du changement climatique, on observe aujourd’hui presque chaque année des nuits tropicales isolées en plaine dans toute la Suisse.
Source: ATS
38,8 degrés à Bâle! Nouveau record de chaleur
Un nouveau record de chaleur a été établi en Suisse! Selon Meteo News, une température de 38,8°C a été mesurée vendredi. Les météorologues affirment qu'il s'agit d'un record absolu pour un mois de juin.
Mais le pire n'est pas encore passé! Les températures pourraient monter jusqu'à 39° dans la cité rhénane samedi.
Le canton du Jura interdit la navigation sur le Doubs
La navigation sur la partie jurassienne du Doubs est interdite depuis plusieurs jours en raison du faible débit de la rivière. Cette mesure prise par les autorités cantonales doit permettre de préserver les conditions de vie de la faune aquatique menacée par les températures élevées de l'eau.
Le débit du Doubs est passé sous la barre des 6 m3 à la seconde à la station fédérale hydrologique d'Ocourt, seuil pour que la navigation soit autorisée. Il était de 4,7 m3/s selon les données publiées vendredi sur le site de l'Office de l'environnement.
Lorsque les conditions le permettent, seuls les kayaks et les canoës sont autorisés sur le Doubs. En revanche, le rafting et le paddle y sont strictement interdits. La navigation est autorisée entre le 1er mars et le 1er octobre de 10h00 à 18h00.
Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève
Genève prend des mesures pour protéger les travailleurs pendant la période de canicule. Toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil doivent être interrompues dès 13h00, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique.
Cette décision, qui entre en vigueur immédiatement, a été annoncée jeudi par l'Office cantonal de l'inspection du travail (OCIRT). Elle est en place jusqu'à dimanche. La mesure pourrait être prolongée en fonction des prévisions météorologiques.
Pour les personnes qui doivent malgré tout travailler dehors, un régime d'alternance doit être mis en place avec un maximum de quinze minutes de travail au soleil suivi d'un temps de récupération de 45 minutes à l'ombre. Parmi les professions concernées figurent les agents de circulation, les agents de surveillance des avions ou encore les gardiens de piscine.
Toute la Suisse romande désormais en fort danger canicule
Toute la Suisse romande est désormais en fort danger de canicule. Météosuisse a relevé de 3 à 4 jeudi le niveau de danger sur son site internet pour les régions de Suisse romande qui était encore en danger marqué (3) mercredi.
En Suisse alémanique, MétéoSuisse n'a quasi pas modifié sa carte des dangers. Le nord du Plateau et le nord des Grisons sont au niveau 4, de même que la plainte du Tessin, tandis que les Préalpes restent au niveau 3. A noter qu'un danger marqué de violents orages est signalé ce jeudi en Valais, en particulier dans le Haut-Valais, ainsi qu'au sud du canton de Berne.
Source: ATS
Interdiction générale d’allumer du feu en plein air en Valais
La sécheresse s’aggrave en Valais. Après un printemps marqué par un déficit de précipitations, une canicule intense durant la deuxième moitié de juin 2026 a porté le danger d’incendie de forêt à des niveaux «fort» à «très fort» dans la majorité des régions du canton du Valais. Malgré des pluies prévues la semaine prochaine, la situation devrait peu changer sans précipitations abondantes et durables.
Face à ce risque élevé, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) instaure, dès ce jeudi 25 juin 2026, une interdiction générale d’allumer des feux en plein air sur l’ensemble du territoire cantonal. Les grillades restent autorisées dans les espaces privés urbains, mais sous conditions strictes: utilisation d’un support non-inflammable (béton, pierre) et respect des distances minimales de 10 mètres des végétations inflammables et 100 mètres des forêts.
Les autorités appellent les habitants à respecter ces consignes pour protéger forêts, prairies et habitations des incendies. «Les organes officiels de contrôle dénonceront les contrevenants éventuels», précise le canton du Valais. Toute amélioration de la situation dépendra d’une pluie persistante d’au moins deux à trois jours, avec un cumul supérieur à 30 mm/m².