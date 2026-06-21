Des pics de températures sont attendus ce dimanche à Bâle, Zurich et Genève. Parallèlement, MétéoSuisse a décidé de prolonger son avertissement de degrés trois jusqu'à samedi prochain.

Daniel Kestenholz et Leo Vonlanthen

La chaleur s'annonce étouffante ce dimanche. Selon MétéoSuisse, il fera jusqu'à 35 degrés à Zurich. A Bâle, le mercure devrait même atteindre les 36 degrés – soit deux degrés de plus... qu'à Bangkok! L'arc lémanique ne sera pas en reste, puisque le thermomètre affichera 33 degrés à Lausanne, tandis que Genève connaîtra un pic similaire à celui de la capitale thaïlandaise, avec 34 degrés. Parallèlement, MétéoSuisse a prolongé dimanche, l'avertissement de degré 3 jusqu'à samedi au moins.

Mais alors que la métropole tropicale d’Extrême-Orient peut au moins espérer quelques averses salvatrices, le soleil, lui, frappera le Plateau sans la moindre pitié, et ne devrait être troublé que par très rares orages isolés.

Jusqu'à 37 degrés le week-end prochain

Pire encore, aucune accalmie n'est prévue dans la semaine à venir. Les prévisions actuelles pour le week-end prochain font même craindre une chaleur encore plus étouffante: selon MétéoSuisse, des températures de 37 degrés pourraient s'abattre sur Genève et Zurich vendredi, tandis que le mercure ne devrait baisser que d'un à deux degrés le lendemain.

Preuve de l'ampleur de la vague de chaleur qui frappe actuellement la Suisse: la pointe Dufour, point culminant du pays, avec ses 4634 mètres d'altitude, affiche des températures positives. L'isotherme du zéro degrés s'est en effet envolé pour se stabiliser quelque part entre les 4800 et 5200 mètres d'altitude, dépassant allègrement nos plus hauts sommets helvétiques.

Attention, danger

La canicule actuelle n'est pas sans danger, bien au contraire: elle fait peser de lourds risques sur notre organisme, notamment au niveau cardiovasculaire.

Face à la menace de malaises, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a diffusé une liste de comportements à adopter: buvez impérativement 1,5 litre par jour en privilégiant l'eau et les boissons non sucrées et sans alcool, maintenez autant que possible votre corps au frais en privilégiant l'ombre et les espaces climatisés, sortez avec des vêtements adaptés, munissez vous d'un couvre-chef et de crème solaire, fermez vos volets en journée et n’aérez les pièces qu’aux premières lueurs du jour.

Maigre consolation toutefois: bien que les températures maximales helvétiques s'alignent sur celles du Sud-Est asiatique, nos 34 ou 35 degrés restent bien plus cléments sur le plan physiologique. A Bangkok, l’humidité extrême de l’air agit comme une chape de plomb, rendant la chaleur encore plus «lourde» et étouffante. Que l'on se trouve à Zurich, à Genève ou à Lausanne, notre canicule, nettement plus sèche, a le mérite d'être bien plus supportable – pour autant que l'on se comporte de façon responsable.