Alors que les températures battent des records de chaleur en Suisse, nos véhicules se transforment en véritables fours ambulants. Pour éviter les dégâts, voici les éléments à vérifier au plus vite, surtout si vous réalisez de longs trajets ou prenez souvent l'autoroute.

En pleine canicule, le moteur de votre véhicule risque de surchauffer

En pleine canicule, le moteur de votre véhicule risque de surchauffer

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce dimanche après-midi, une voiture stationnée en plein soleil à Villars-sur-Glâne, (FR) sur le parking de l'hôpital cantonal, a été totalement dévorée par les flammes. Selon un communiqué de la Police, l'origine de cet incendie est encore inconnue, et fait actuellement l'objet d'une enquête. Cela dit, un tel incident survenu durant une canicule historique peut immédiatement attiser certaines angoisses: les températures record qui accablent la Suisse sont-elles susceptibles de pousser des véhicules à prendre feu sous l'effet de la chaleur?

Non, nous rassure d'emblée Laurent Pignot, porte-parole du Touring Club Suisse (TC): «Une voiture ne prend pas feu spontanément. En revanche, une fuite d’huile ou la présence de certains éléments dans l’habitacle peuvent être à l’origine d’un incendie. Il peut également y avoir une fuite d’huile ou de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur, pouvant provoquer un départ de feu. Mais cela reste rare.»

En revanche, un autre phénomène s'avère beaucoup plus courant, par temps caniculaire: il s'agit de la surchauffe du moteur, qui peut forcer l'arrêt brusque du véhicule et causer d'importants désagréments, tout en occasionnant un panache de fumée des plus alarmants. Pas de panique, toutefois, puisque ce phénomène est facile à éviter au moyen d'une petite visite chez un professionnel.

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement

«Une voiture bien entretenue, avec les bons niveaux et les bons liquides, ne devrait pas rencontrer de problème, puisqu'elle est conçue pour fonctionner au moins jusqu’à 50 degrés, note Laurent Pignot. En revanche, tout véhicule soumis à des conditions extrêmes, qu’il s’agisse de fortes chaleurs ou de froid intense, nécessite la vérification de certains composants.»

Parmi ces derniers, notre intervenant cite notamment la batterie, le liquide de frein, le niveau d'huile ainsi que le liquide de refroidissement, dont un niveau insuffisant peut entraîner la surchauffe du moteur: «Se retrouver immobilisé au bord de la route est dangereux et particulièrement désagréable lorsqu'on voyage avec des enfants ou des personnes âgées, alors que le problème aurait pu être évité», déplore Laurent Pignot.

Contrôler la pression des pneus

Il s'agit également de contrôler l'absence de toute fuite, ainsi que la pression adéquate des pneus (celle qui est préconisée par le fabricant et indiquée sur un autocollant à l'intérieur de la portère), surtout avant un long voyage ou un trajet sur l'autoroute, dont la surface brûlante et peut augmenter la pression: «Un pneu surgonflé offre une moins bonne tenue de route, car la surface en contact avec la chaussée est réduite, et cela augmente par ailleurs le risque de crevaison», prévient notre intervenant.

A noter que la voiture n'émet pas d'alerte automatique, en cas de pneus surgonflés en réaction à la chaleur. Celle-ci doit donc être vérifiée réguilièrement, surtout avant un départ en vacances ou un trajet plus long que d'habitude.

Rappelons qu'il est absolument crucial de ne jamais laisser d'enfants ou d'animaux de compagnie dans un véhicule, durant la canicule, même pour quelques instants. Ainsi que le précise un communiqué du TCS, l'habitacle d’une voiture laissée au soleil peut atteindre 50 degrés en l’espace de quelques minutes, pour atteindre 80 degrés au bout d'une heure.