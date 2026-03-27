DE
FR

Caméras dans les parkings
Révision de la loi sur la vidéosurveillance à Fribourg

Le Grand Conseil fribourgeois a accepté une révision de la loi sur la vidéosurveillance. Portée par Romain Collaud, elle autorise l'installation de caméras dans des parkings pour gérer les flux sans barrières.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Personne ne s'est opposé à la révision de la loi.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les députés fribourgeois ont avalisé vendredi une révision de la loi sur la vidéosurveillance (LVid). Le texte concrétise une motion demandant de permettre l’installation de caméras pour la gestion des flux dans les parkings sans barrières.

La révision, portée par le conseiller d'Etat Romain Collaud, chargé de la sécurité, a passé la rampe par 102 voix sans opposition et 1 abstention. Conformément à la nouvelle loi sur la mobilité (LMob) entrée en vigueur début 2023, les parkings à usage public d’au moins 40 places doivent disposer d’un tableau informatif indiquant en temps réel le nombre de places disponibles.

Or, dans certains cas, notamment les parkings en plein air des centres-villes, il n’est pas possible de remplir l'exigence par la pose de barrières permettant de décompter les véhicules entrants et sortants. La solution technique alternative d’un contrôle des places vacantes par vidéosurveillance n’est toutefois pas conforme à la LVid pour l'heure.

Sans enregistrement

Le projet de loi introduit le cadre légal à un usage de la vidéosurveillance sans enregistrement dans un but de gestion des infrastructures publiques par les organes publics, «pour autant qu’il n’y ait pas de risques importants ou disproportionnés pour la sphère privée des personnes concernées», selon le message du Conseil d'Etat.

A lire aussi
Après leur révolte à Bellechasse, des détenus ont été auditionnés
Prison fribourgeoise
Après leur révolte à Bellechasse, des détenus ont été auditionnés
Découvrez où vous êtes surveillés par des caméras par la Ville de Genève
Souriez, vous êtes filmés!
Découvrez où vous êtes surveillés par des caméras à Genève

La Direction de la sécurité (DSJS) a finalement maintenu la solution cumulative, et non alternative, pour ne pas entraver les activités de la police cantonale. Ce qui signifie qu'un système de vidéosurveillance ne peut être installé et exploité que s’il sert à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ainsi qu'à contribuer à la poursuite et à la répression des infractions.

Pour mémoire, les députés Julia Senti (PS) et Jacques Morand (PLR) avaient déposé en septembre 2023 une motion demandant la modification de la LVid, afin de permettre l’installation de systèmes de vidéosurveillance. Leur texte avait été accepté par le Grand Conseil en mai 2024, en suivant l’avis du Conseil d’Etat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus